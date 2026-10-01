La sorella di Ronaldo spara a zero
Il selezionatore del Portogallo ha affermato che nessun giocatore gli farà cambiare modo di pensare, mentre la sorella di CR7 ha criticato il trattamento riservato al fratello.
Il selezionatore del Portogallo ha affermato che nessun giocatore gli farà cambiare modo di pensare, mentre la sorella di CR7 ha criticato il trattamento riservato al fratello.
OPORTO - Sulla scia della partenza di Cristiano Ronaldo dal ritiro del Portogallo dopo uno scontro con il selezionatore Jorge Jesus, la sorella del cinque volte Pallone d’Oro, Eilma Aveiro, ha criticato su Instagram l’atteggiamento della stampa, della selezione e della popolazione portoghese. «Siamo invidiosi, sprezzanti, ignoranti e meritiamo di tornare alla mediocrità che è sempre stata la nostra nel calcio prima di CR7», ha scritto, aggiungendo: «Grazie di tutto, CR7! Meritavi di meglio!».
Mercoledì, durante la conferenza stampa della vigilia della partita di Nations League contro la Danimarca, Jorge Jesus aveva annunciato che Cristiano Ronaldo non sarebbe stato titolare, dopo averlo già lasciato in panchina nella vittoria del Portogallo in Norvegia (2-1) domenica. L’allenatore 72enne aveva anche annunciato che il suo capitano avrebbe dovuto allenarsi normalmente mercoledì dopo il suo intervento. Dei fotografi hanno visto l’attaccante entrare nel Parken Stadium di Copenaghen in tuta con i suoi compagni di squadra, ma non ha partecipato alla parte dell’allenamento aperta alla stampa. Alcuni media, tra cui la televisione pubblica RTP, hanno trasmesso immagini girate da tifosi in cui si vede l'ex Juve lasciare lo stadio da solo.
In un comunicato laconico, la Federazione portoghese di calcio ha confermato la partenza di CR7 e assicurato che il ritiro della squadra proseguirà come previsto con i 24 giocatori restanti. «Tutta la delegazione resta pienamente concentrata sui prossimi impegni della nazionale» che, dopo la partita in Danimarca, ospiterà la Norvegia domenica a Porto.
Jorge Jesus, che ha sostituito lo spagnolo Roberto Martinez dopo il Mondiale, aveva approfittato della sua conferenza stampa per negare qualsiasi "incidente" con Cristiano Ronaldo. «Non c’è stato alcun incidente», ha ribadito l’allenatore, interrogato più volte sul fatto che il capitano portoghese, rimasto in panchina senza essere utilizzato contro la Norvegia, non avesse raggiunto i suoi compagni per salutare i tifosi portoghesi presenti sugli spalti al termine della partita.
«Qualsiasi giocatore, e anch’io sono stato giocatore... quando si passano 20 o 30 minuti a scaldarsi e poi non si entra... non ce n’è nessuno che sia contento», ha relativizzato Jorge Jesus mercoledì.
Il selezionatore portoghese ha comunque riconosciuto di aver detto a Ronaldo prima della partita che non sarebbe stato titolare ma che avrebbe potuto chiamarlo a fine incontro. «Poi, in quanto allenatore, ho deciso che non sarebbe entrato. Non c’è motivo di parlare di un incidente», ha sottolineato ricordando di conoscere bene il giocatore per averlo allenato la scorsa stagione al club dell’Al-Nassr, con cui aveva vinto il campionato saudita.
Jorge Jesus ha anche assicurato che Ronaldo non aveva rifiutato di allenarsi martedì, come avevano suggerito alcuni media portoghesi, ma che aveva dovuto svolgere esercizi individuali di «mobilizzazione» e di «rafforzamento» fisico.
Il selezionatore aveva nello stesso tempo fatto sapere che intendeva schierare titolare giovedì Gonçalo Ramos al centro dell’attacco portoghese. «Se tutto va normalmente, sarà Gonçalo a giocare», ha detto prima di aggiungere a proposito di Cristiano Ronaldo: «Se avrò bisogno di lui, entrerà. Se non avrò bisogno di lui, non entrerà».
«Nessun giocatore, né alcun presidente potrà cambiare il mio modo di pensare il calcio», aveva ancora affermato l’allenatore dal carattere forte.