La sorella di Ronaldo spara a zero

Jorge Jesus, che ha sostituito lo spagnolo Roberto Martinez dopo il Mondiale, aveva approfittato della sua conferenza stampa per negare qualsiasi "incidente" con Cristiano Ronaldo. «Non c’è stato alcun incidente», ha ribadito l’allenatore, interrogato più volte sul fatto che il capitano portoghese, rimasto in panchina senza essere utilizzato contro la Norvegia, non avesse raggiunto i suoi compagni per salutare i tifosi portoghesi presenti sugli spalti al termine della partita.

«Qualsiasi giocatore, e anch’io sono stato giocatore... quando si passano 20 o 30 minuti a scaldarsi e poi non si entra... non ce n’è nessuno che sia contento», ha relativizzato Jorge Jesus mercoledì.