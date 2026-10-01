Le future stelle del K-Pop made in Ticino cercano... voi
Aperto il casting per il videoclip di "Bulletproof" delle FOURTEEN, che sarà girato sabato 10 ottobre
Aperto il casting per il videoclip di "Bulletproof" delle FOURTEEN, che sarà girato sabato 10 ottobre
MENDRISIO - Le FOURTEEN sono il nuovo gruppo K-Pop che parte dal Ticino. Lo scorso 5 agosto le giovanissime artiste - Deegee, Sofy, Cahaya e Viola - hanno pubblicato il singolo d'esordio "One More Kiss" con Warner Music Italia.
Ora si apprestano a compiere il passo successivo: stanno preparando il videoclip di "Bulletproof", un progetto sociale contro il cyberbullismo. L'obiettivo è affidare alla musica un messaggio di coraggio, rispetto e libertà, partendo dalla consapevolezza che le parole online possono ferire e che nessuno dovrebbe sentirsi solo dietro uno schermo.
Le FOURTEEN chiedono ora la collaborazione dei giovani ticinesi. Per partecipare al videoclip si cercano ragazzi e ragazze tra i 12 e i 25 anni, con un look K-Pop o urban. Le riprese sono previste sabato 10 ottobre, dalle 10.30 fino a sera, nella zona del Mendrisiotto/Luganese. I partecipanti saranno coinvolti insieme alle FOURTEEN nella realizzazione del video.
Chi desidera candidarsi può inviare una o più fotografie recenti, indicando nome, età, luogo di domicilio e recapito telefonico, all'indirizzo casting@inmagine.ch.
Lo slogan del progetto è: «Unisciti a noi. Facciamo rumore contro il cyberbullismo».