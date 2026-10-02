Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni
Le auto rubate sono state prontamente recuperate grazie a una vasta operazione di polizia congiunta con fedpol
Le auto rubate sono state prontamente recuperate grazie a una vasta operazione di polizia congiunta con fedpol
PAMBIO-NORANCO - Tre auto di alta gamma sono state rubate nella notte da un garage di Noranco e successivamente recuperate. Tre persone sono state arrestate in diversi luoghi. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale.
Il furto con scasso è stato segnalato poco dopo le 2.30 della scorsa notte. In base alle prime ricostruzioni, gli autori hanno dapprima sottratto le chiavi di tre veicoli, per poi impossessarsi delle auto e darsi alla fuga.
Le ricerche e gli accertamenti immediatamente avviati hanno permesso di individuare i mezzi rubati e fermare tre persone: a Manno un 20enne cittadino italiano, a Tenero un 21enne cittadino algerino e a Lucerna un 25enne cittadino francese. Tutti e tre sono residenti in Francia. I veicoli sono stati recuperati a Breganzona, Manno e Gordola.
Le ipotesi di reato sono furto, violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.
All'operazione hanno preso parte, oltre alla Polizia cantonale ticinese, le Polizie cantonali dei Grigioni, di Uri, del Vallese e di Lucerna, diverse Polizie comunali ticinesi, la Polizia dei trasporti e l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
La task force investigativa congiunta dell'Ufficio federale di polizia (fedpol) e delle polizie cantonali sta ora verificando eventuali collegamenti con casi analoghi e la possibile presenza di altre persone coinvolte. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Luca Losa. Considerati gli accertamenti ancora in corso, per il momento non saranno fornite ulteriori informazioni.
Le autorità ricordano inoltre alcune misure di prevenzione:
Proteggere gli spazi: illuminazione adeguata, barriere e sistemi antifurto per porte e finestre.
Custodire chiavi e valori: conservare chiavi, contanti e oggetti di valore in luoghi sicuri (casseforti) e utilizzare i sistemi di sicurezza dei veicoli.
Sorvegliare: installare sistemi elettronici in grado di rilevare tempestivamente intrusioni e attivare l'allarme.