Furto con scasso in un garage di Noranco: in manette tre 20enni

Le ricerche e gli accertamenti immediatamente avviati hanno permesso di individuare i mezzi rubati e fermare tre persone: a Manno un 20enne cittadino italiano, a Tenero un 21enne cittadino algerino e a Lucerna un 25enne cittadino francese. Tutti e tre sono residenti in Francia. I veicoli sono stati recuperati a Breganzona, Manno e Gordola.

Le ipotesi di reato sono furto, violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) e infrazione alla Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione.