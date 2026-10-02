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È tutto pronto per la raccolta collettiva delle olive
L'iniziativa coinvolge diversi centri di raccolta per sostenere la filiera regionale.
Archivio TiPress
Fonte red
È tutto pronto per la raccolta collettiva delle olive
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È tutto pronto per la raccolta collettiva delle olive
L'iniziativa coinvolge diversi centri di raccolta per sostenere la filiera regionale.
È tutto pronto per la raccolta collettiva delle olive
L'iniziativa coinvolge diversi centri di raccolta per sostenere la filiera regionale.
PAMBIO NORANCO - Domenica 11 ottobre torna in Ticino la giornata della raccolta collettiva delle olive promossa dall'Associazione Amici dell'Olivo (AAO), giunta alla sua decima edizione.
Le olive potranno essere consegnate dalle 10.30 alle 12 in uno dei tre centri di raccolta allestiti a Rancate, Pambio-Noranco e Bellinzona.
Maggiori dettagli sull'iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale dell'Associazione Amici dell'Olivo.
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