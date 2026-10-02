TRESA
Il Municipio è di nuovo al completo
Mauro Zoccatelli ha ricevuto questa mattina le credenziali entrando formalmente nell'esecutivo di Tresa dopo il subentro di Piero Marchesi in Consiglio di Stato
Tresa
Fonte red
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Mauro Zoccatelli ha ricevuto questa mattina le credenziali entrando formalmente nell'esecutivo di Tresa dopo il subentro di Piero Marchesi in Consiglio di Stato
Il Municipio è di nuovo al completo
Mauro Zoccatelli ha ricevuto questa mattina le credenziali entrando formalmente nell'esecutivo di Tresa dopo il subentro di Piero Marchesi in Consiglio di Stato
TRESA - Mauro Zoccatelli è ufficialmente un nuovo municipale di Tresa e ha ricevuto questa mattina le credenziali dal giudice di pace Michelangelo Amadò. Lo rende noto l'esecutivo in una nota stampa.
Come noto, il subentro è stato reso necessario dall'elezione di Piero Marchesi in Consiglio di Stato dopo le dimissioni di Claudio Zali.
Le funzioni di sindaco sono state assunte ad interim dalla vicesindaca Margherita Zanini mentre la procedura d'elezione del nuovo sindaco sarà avviata nei prossimi giorni.
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