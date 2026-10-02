Imparare divertendosi: la Giornata ESS trasforma il gioco in metodo educativo

L’edizione 2026 propone tre appuntamenti complementari, pensati per approfondire il tema da prospettive diverse: un webinar, la tradizionale Giornata ESS e un’attività sul territorio.Si parte il 20 ottobre, alle 17.30, con il webinar “Le regole del gioco”, dedicato agli aspetti da considerare per integrare il gioco all’interno di un percorso didattico e valorizzarne appieno il potenziale educativo.Seguirà, il 24 ottobre, dalle 8.15 alle 14.15 presso il DFA/ASP di Locarno, la tradizionale Giornata ESS. Il programma prevede un approfondimento tematico dal titolo “Quando giocare vuol dire apprendere”, seguito da due sessioni di atelier a scelta. Le partecipanti e i partecipanti potranno così esplorare l’educazione allo sviluppo sostenibile attraverso una molteplicità di approcci e strumenti legati al gioco.A completamento della riflessione sul gioco come strumento didattico, il 25 novembre si terrà l’attività sul territorio, durante la quale le partecipanti e i partecipanti saranno invitati a sperimentare direttamente il gioco come veicolo di apprendimento. In questa occasione saranno proposte due attività didattiche distinte. Presso il DFA/ASP di Locarno si terrà l’escape room digitale “WattEscape: game over”, attraverso la quale ci si potrà confrontare con il tema dell’energia e sviluppare il proprio pensiero critico. La seconda attività si svolgerà presso La Filanda di Mendrisio, dalle 14.00 alle 16.30, e permetterà di scoprire il progetto “RiCircolo – La Città del benessere”. In questo contesto, le partecipanti e i partecipanti saranno invitati a creare in modo ludico una “mappa emozionale” di una città realizzata con materiali di scarto, sperimentando nuove modalità per riflettere sul rapporto tra ambiente, benessere e territorio.

Una mostra per scoprire il gioco come strumento didatticoAd arricchire l’edizione 2026 sarà inoltre l’esposizione “Giocare, imparare, cambiare insieme”, proposta dal 19 ottobre al 26 novembre. La mostra raccoglierà una selezione di giochi didattici dedicati ai temi dell’educazione allo sviluppo sostenibile. L’esposizione vuole offrire a docenti e allieve e allievi l’opportunità di esplorare le grandi questioni ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo in modo attivo, ludico e partecipativo, mostrando come il gioco possa diventare uno strumento concreto per stimolare la riflessione, il confronto e l’apprendimento.La mostra sarà allestita presso il DFA/ASP della SUPSI di Locarno e presso il Centro di risorse didattiche e digitali (CERDD) a Massagno.