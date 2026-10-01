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Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers

I tifosi di Edmonton non hanno digerito la firma dell'ex giocatore dell'Ambrì che nel 2018 era stato accusato di violenza sessuale per poi venire prosciolto nel 2025.
Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
IMAGO / justpictures.ch
di Adriano De NeriGiornalista
Più di 73'000 firme contro Formenton agli Oilers
I tifosi di Edmonton non hanno digerito la firma dell'ex giocatore dell'Ambrì che nel 2018 era stato accusato di violenza sessuale per poi venire prosciolto nel 2025.
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EDMONTON - La stagione di Alex Formenton è iniziata con il piede giusto, nonostante la sconfitta degli Oilers nella gara inaugurale. L'ex attaccante dell'Ambrì ha infatti servito il suo primo assist della stagione, chiudendo la partita con 15'09" di ghiaccio, 22 cambi e un ottimo +3.

Sul ghiaccio, dunque, il 27enne canadese ha subito risposto presente. Un esordio tutt'altro che scontato, considerando che dopo l'esperienza in Svizzera non era certo garantito che riuscisse a trovare una franchigia NHL pronta a puntare nuovamente su di lui.

Fuori dal ghiaccio, invece, la situazione è decisamente più complicata. Il nome di Formenton continua a essere associato alla vicenda giudiziaria relativa alle accuse di violenza sessuale del 2018, per le quali è stato assolto nel luglio 2025.

HOCKEY
Alex Formenton è stato assolto

Una parte dei sostenitori degli Edmonton Oilers ha lanciato una petizione online per chiedere alla franchigia di interrompere il rapporto con l'attaccante, che ha firmato un contratto annuale da 850'000 dollari. Promossa da Mary Loewen, conosciuta come "Mama Stanley", l'iniziativa ha superato rapidamente le 73'000 firme.

I promotori precisano di non voler mettere in discussione il verdetto né sostenere la colpevolezza di Formenton. La contestazione riguarda la scelta di portarlo in squadra: «Ha ferito profondamente molte vittime di violenza sessuale, tifosi di lunga data e membri della comunità che si aspettano che l'organizzazione rappresenti integrità, responsabilità e rispetto».

Nel testo viene inoltre richiamata la posizione della NHL, che dopo la conclusione del procedimento giudiziario aveva comunque ritenuto che la condotta contestata fosse «incompatibile con gli standard» richiesti ai propri giocatori e club e aveva adottato una sanzione disciplinare.

Loewen, che si presenta come vittima di violenza sessuale e sostenitrice di lunga data degli Oilers, ha quindi annunciato il proprio boicottaggio: «Non posso sostenere né fare il tifo per questa squadra finché Formenton resterà un giocatore degli Oilers».

Così, mentre Formenton ha iniziato bene la sua "seconda" avventura in NHL, il suo ritorno continua a dividere la tifoseria di Edmonton.

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