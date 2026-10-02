Lido San Domenico, tra due bandi e 4000 firme: «Ma il Municipio ascolta?»

«Il Municipio ha avuto due anni per pensarci»

Si arriva così alla stagione estiva archiviata da poco più di un mese. Due anni dopo. «Due inverni e due estati in cui il Municipio ha avuto il tempo di riflettere e ragionare sul futuro del Lido San Domenico, due anni in cui le prese di posizione pubblica sulla necessità urgente di spazi aggregativi e culturali liberi, sganciati da logiche commerciali, si sono moltiplicate», scrivono Pusterla e co-firmatari. «Eppure, quello che dopo due anni il Municipio partorisce sembra essere insensibile a tutto questo», proseguono, ricordando i due bandi di concorso che la Città ha pubblicato.