La coda di Haaland finisce in Tribunale

Il 26enne ha avviato l'azione legale insieme alla sua società britannica York Promotions. Il suo avvocato Thomas Hagen ha confermato la denuncia, parlando di un «utilizzo illecito delle caratteristiche distintive di Haaland» nella commercializzazione dei biglietti aerei durante i Mondiali. Al momento non è noto cosa chieda concretamente il giocatore.

Le due parti si incontreranno il 9 ottobre per una riunione di pianificazione digitale davanti al tribunale distrettuale di Oslo. Norwegian Air ha definito «spiacevole» che i contenuti, nati secondo la compagnia in modo spontaneo nel contesto del sostegno alla nazionale norvegese e delle tendenze sui social media, abbiano portato a un contenzioso. La società afferma di sperare ancora in una soluzione attraverso il dialogo.