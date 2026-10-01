La coda di Haaland finisce in Tribunale
Erling Haaland denuncia la compagnia aerea Norwegian Air che durante i Mondiali ha utilizzato (senza consenso) la chioma dell’attaccante.
Erling Haaland denuncia la compagnia aerea Norwegian Air che durante i Mondiali ha utilizzato (senza consenso) la chioma dell’attaccante.
OSLO - Erling Haaland porta in tribunale la compagnia aerea Norwegian Air. L'attaccante contesta l'utilizzo senza consenso delle sue caratteristiche distintive in contenuti pubblicitari diffusi durante i Mondiali.
Non è ancora noto ufficialmente quale pubblicità abbia portato alla causa. Tra i contenuti finiti sotto i riflettori c'è però un post Instagram, nel frattempo cancellato, nel quale Norwegian aveva pubblicato l'immagine di un aereo con la celebre chioma bionda di Haaland e la coda di cavallo. Il messaggio recitava: "We've never looked more Norwegian". Anche altri post legati al calciatore sarebbero stati rimossi.
Il 26enne ha avviato l'azione legale insieme alla sua società britannica York Promotions. Il suo avvocato Thomas Hagen ha confermato la denuncia, parlando di un «utilizzo illecito delle caratteristiche distintive di Haaland» nella commercializzazione dei biglietti aerei durante i Mondiali. Al momento non è noto cosa chieda concretamente il giocatore.
Le due parti si incontreranno il 9 ottobre per una riunione di pianificazione digitale davanti al tribunale distrettuale di Oslo. Norwegian Air ha definito «spiacevole» che i contenuti, nati secondo la compagnia in modo spontaneo nel contesto del sostegno alla nazionale norvegese e delle tendenze sui social media, abbiano portato a un contenzioso. La società afferma di sperare ancora in una soluzione attraverso il dialogo.