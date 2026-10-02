Remunerazioni nelle AIL, l'MPS: «Quali garanzie per l'interesse pubblico?»

AIL è infatti una società anonima di diritto privato, ma appartiene al 100% alla Città di Lugano e opera nella distribuzione di elettricità, acqua, gas ed energie termiche. Secondo gli interroganti, la trasformazione di un'azienda pubblica in una società anonima non dovrebbe comportare «la scomparsa dei principi che devono accompagnare l'impiego e la gestione di un patrimonio di proprietà pubblica».

Una prima domanda riguarda quindi il rapporto tra l'autonomia giuridica di una società anonima interamente comunale e gli obblighi del Comune proprietario previsti dalla Legge organica comunale (LOC). Sergi e Pronzini ricordano in particolare i principi di parsimonia ed economicità e le disposizioni sulla vigilanza cantonale sui Comuni.