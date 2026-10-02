Ascona-Locarno Run al via con numeri da record: già 3'900 iscritti

Non mancheranno gli appuntamenti per famiglie e bambini: la 10 km Walking & Nordic Walking è dedicata a chi preferisce affrontare il percorso camminando, mentre sabato pomeriggio Piazza Grande ospiterà la Kids Run.

A richiamare l'attenzione saranno anche tre nomi dello sport svizzero. Fra questi, Dario Cologna, campione di sci di fondo e vincitore di quattro ori olimpici e quattro Coppe del Mondo generali, prenderà il via della 21 km Half Marathon correrà insieme agli altri partecipanti sulle strade della regione. Nel corso del weekend saranno presenti anche Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani, che insieme a Cologna incontreranno pubblico e partecipanti in Piazza Grande.