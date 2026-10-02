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Ascona-Locarno Run al via con numeri da record: già 3'900 iscritti

Sabato 10 e domenica 11 ottobre Ascona e Locarno ospiteranno gare per ogni tipo di runner. Presenti anche Dario Cologna, Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani.
Ascona-Locarno Run al via con numeri da record: già 3'900 iscritti
Ascona-Locarno Run
Fonte Ascona-Locarno Run
elaborata da Redazione
Ascona-Locarno Run al via con numeri da record: già 3'900 iscritti
Sabato 10 e domenica 11 ottobre Ascona e Locarno ospiteranno gare per ogni tipo di runner. Presenti anche Dario Cologna, Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani.

ASCONA/LOCARNO - Sabato 10 e domenica 11 ottobre Ascona e Locarno ospiteranno l'undicesima edizione dell'Ascona-Locarno Run. La manifestazione si prepara al via con un record: sono già 3'900 gli iscritti, un numero mai raggiunto finora.

Il programma propone distanze per diversi tipi di runner. Chi punta al cronometro potrà cimentarsi nella 21 km Half Marathon, mentre la 10 km Run offrirà una sfida più breve e accessibile. Entrambe le gare saranno valide per l'assegnazione del titolo di Campione Ticinese Assoluto (FTAL). Sabato sera spazio invece alla 5 km Sunset Run, la corsa al tramonto sul lago.

Non mancheranno gli appuntamenti per famiglie e bambini: la 10 km Walking & Nordic Walking è dedicata a chi preferisce affrontare il percorso camminando, mentre sabato pomeriggio Piazza Grande ospiterà la Kids Run.

A richiamare l'attenzione saranno anche tre nomi dello sport svizzero. Fra questi, Dario Cologna, campione di sci di fondo e vincitore di quattro ori olimpici e quattro Coppe del Mondo generali, prenderà il via della 21 km Half Marathon correrà insieme agli altri partecipanti sulle strade della regione. Nel corso del weekend saranno presenti anche Ajla Del Ponte e Ricky Petrucciani, che insieme a Cologna incontreranno pubblico e partecipanti in Piazza Grande.

«Siamo davvero felicissimi di questa crescita ulteriore», dichiarano i co-presidenti Francesco Dominici e Luciano Soldati. «Possiamo affermare già sin d’ora che più di quattromila persone correranno lungo le rive del Lago Maggiore, questo ci riempie di orgoglio ed è la conferma più bella che l'Ascona-Locarno Run è diventato un appuntamento fisso e sempre più amato, non solo in Ticino ma in tutta la Svizzera».


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