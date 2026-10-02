Rabadan guarda ai prossimi quindici anni

Un primo confronto è previsto in ottobre con i rappresentanti dei Carnevali di Basilea, Viareggio e San Giovanni in Persiceto. Al workshop parteciperà anche la Federazione carnevalesca svizzera (HEFARI), mentre il Carnevale di Lucerna, coinvolto nel progetto ma impossibilitato a essere presente, sarà consultato separatamente.

Seguiranno due incontri dedicati al territorio. Il primo coinvolgerà la Città di Bellinzona e sarà incentrato sul ruolo del Rabadan nel contesto cittadino e sulle prospettive di sviluppo; il secondo riunirà realtà e attori che contribuiscono alla manifestazione. Un sondaggio allargherà inoltre la consultazione a una cerchia più ampia di persone coinvolte nell'organizzazione.