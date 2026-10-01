Draghi: «L'UE guardi all'esempio della Svizzera»

Molto, comunque, dipende da governi e dall'UE. Stando così le cose «il rapporto debito/PIL raggiungerà il 130% entro il 2040. Un certo risanamento di bilancio nel medio termine è inevitabile. Tuttavia, se questo dovesse avvenire esclusivamente attraverso tagli alla spesa e aumenti delle imposte, è improbabile che produca i risultati necessari», ha sottolineato.

E, in questo contesto, Draghi ha rimarcato il ruolo dell'intelligenza artificiale, sul quale l'Europa resta indietro. Se il mercato unico potrebbe portare mezzo punto di percentuale di crescita aggiuntiva all'anno, «una rapida adozione dell'IA potrebbe aggiungere fino a 0,4 punti percentuali alla crescita della produttività totale dei fattori nel prossimo decennio», ha spiegato l'italiano, per il quali servono «1,3 trilioni di investimenti entro il 2030» per portare l'IA nell'UE ad un livello competitivo. E, dal bilancio comunitario, per Draghi servono «100 miliardi» di euro per ridurre il rischio di tali investimenti.