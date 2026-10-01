Sono 800mila gli anziani che si sentono soli

BERNA - Circa 800'000 persone di età superiore ai 60 anni in Svizzera sentono almeno occasionalmente la mancanza di compagnia, mentre per circa 140'000 la carenza di relazioni e contatti è particolarmente marcata. È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo di Pro Senectute, secondo cui la maggioranza degli anziani è comunque ben integrata socialmente.