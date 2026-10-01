Approvati tutti i decreti federali del pacchetto UE

«L'accordo sull'elettricità è tra i più controversi dell'attuale pacchetto», ha dichiarato. La CAPTE-S ha già dedicato oltre venti ore a questo dossier e ascoltato numerosi esperti.

I punti contestati sono la completa apertura del mercato richiesta e il temuto trasferimento di sovranità della Svizzera sulle proprie risorse energetiche - in particolare l'energia idroelettrica. La commissione sta inoltre cercando una soluzione per mantenere il prezzo minimo per l'elettricità solare immessa in rete proveniente da piccoli impianti.