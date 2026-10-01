Doppia imposizione con l'Italia e trasporti, la deputazione ticinese si muove

Sul fronte dei trasporti, Simone Gianini (PLR) ha affrontato il dossier del collegamento veloce A2-A13 Bellinzona-Locarno e il confronto tra USTRA e UFAM. Quest'ultimo chiede di considerare anche una variante sulla sponda destra. Per evitare che il progetto venga rinviato oltre il 2050, la deputazione ha deciso di interpellare il Consiglio federale.

Il presidente della deputazione, Bruno Storni (PS), ha invece sollevato la questione del Lago Maggiore, che questa estate, a suo dire, «è stato saccheggiato dalla parte italiana», con una diminuzione del livello dell'acqua arrivata a 6 centimetri al giorno. Storni auspica una convenzione con l'Italia per disciplinare la gestione del lago. Ha inoltre richiamato l'attenzione sulla linea ferroviaria di Luino: nonostante investimenti svizzeri superiori a 200 milioni di franchi, la tratta continua a funzionare a regime ridotto a causa della scarsa manutenzione e di problemi sul versante italiano.