Un milione di franchi per i Mondiali di calcio dei senzatetto
L'evento prevede la partecipazione di atleti da 50 Paesi e numerose iniziative culturali collaterali.
L'evento prevede la partecipazione di atleti da 50 Paesi e numerose iniziative culturali collaterali.
ZURIGO - Il Consiglio di Stato di Zurigo intende portare nel cantone l'Homeless World Cup 2028, ovvero i Mondiali di calcio dei senzatetto. Per sostenere la candidatura e l'organizzazione dell'evento, il Governo ha stanziato un milione di franchi dal Fondo di pubblica utilità.
Il contributo, che si aggiunge agli 1,8 milioni già promessi dalla città di Zurigo, garantisce il finanziamento pubblico richiesto per l'assegnazione dell'evento e la condizione posta dalla fondazione organizzatrice di Edimburgo per l'assegnazione.
La competizione, nata nel 2003 a Graz, è un torneo internazionale di calcio di strada rivolto a persone senza dimora o socialmente emarginate.
Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 500 atlete e atleti provenienti da 50 Paesi, oltre a diverse migliaia di spettatori. Accanto alle partite sono previsti eventi culturali e cerimonie di apertura e chiusura.
La manifestazione è organizzata ogni anno e riunisce giocatori della rete internazionale dell'Homeless World Cup, che oggi conta 75 Paesi membri. Non è ancora chiaro quando la fondazione assegnerà l'organizzazione per il 2028. La prossima edizione del Mondiale di calcio dei senzatetto si terrà a gennaio in Messico.