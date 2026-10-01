Un milione di franchi per i Mondiali di calcio dei senzatetto

La competizione, nata nel 2003 a Graz, è un torneo internazionale di calcio di strada rivolto a persone senza dimora o socialmente emarginate.

Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 500 atlete e atleti provenienti da 50 Paesi, oltre a diverse migliaia di spettatori. Accanto alle partite sono previsti eventi culturali e cerimonie di apertura e chiusura.