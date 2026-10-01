La Commissione per la prevenzione delle torture «è da abolire»

Quadri cita quindi in particolare l'intervento della stessa in materia di centri federali. «Viene ripetutamente contestato l’utilizzo dei rifugi della protezione civile, malgrado questi ultimi vengano regolarmente impiegati dai militi dell’esercito. È assurdo che condizioni ritenute sufficienti per i soldati svizzeri siano giudicate inadeguate per i richiedenti l’asilo». E lo stesso, prosegue, «vale per i rapporti che interessano le strutture carcerarie».

Considerando che, scrive il consigliere nazionale ticinese, «nelle carceri del nostro Paese i tre quarti dei detenuti sono stranieri, è palese che l’unico sistema per diminuire il sovraffollamento consiste nel ridurre l’immigrazione e al contempo incrementare le espulsioni di delinquenti stranieri». E «in generale, la CNPT serve a sollevare falsi problemi e ad alimentare propaganda politico-mediatica di parte a sostegno di migranti economici e detenuti stranieri».