Bilaterali III: «Sì a nuovo accordo sulla sicurezza alimentare»

I sostenitori hanno ricordato l'importanza degli scambi di prodotti agricoli e derrate alimentari tra Berna e Bruxelles. Oltre il 50% delle esportazioni della Svizzera è destinato all'UE e oltre il 70% delle importazioni proviene da essa. Petra Gössi (PLR/SZ) ha rilevato come l'industria esportatrice del settore agroalimentare conti su questo accordo, che permette di evitare uno "swiss finish".