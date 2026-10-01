Cerca e trova immobili
Segnalaci
Svizzera

«Con spietatezza ha attaccato il membro più debole della famiglia»

L'uomo accusato di aver aggredito un bambino a Samnaun ha agito sotto delirio secondo entrambe le parti, ma divergenze restano sulla gravità del reato e sulla pena.
«Con spietatezza ha attaccato il membro più debole della famiglia»
Deposit
Fonte Sda
di Redazione
«Con spietatezza ha attaccato il membro più debole della famiglia»
L'uomo accusato di aver aggredito un bambino a Samnaun ha agito sotto delirio secondo entrambe le parti, ma divergenze restano sulla gravità del reato e sulla pena.

SENT - A Sent, nei Grigioni, giovedì un uomo è comparso davanti al tribunale con l'accusa di tentato omicidio di un bambino. Secondo quanto emerso, all'origine dell'aggressione vi sarebbe stato il delirio dell'imputato. La difesa ha invece chiesto una condanna per lesioni personali semplici.

GRIGIONI
Aggredì bambino: uomo a processo per tentato omicidio

L'imputato, comparso giovedì davanti al Tribunale regionale Engiadina Bassa/Val Müstair, il 13 novembre 2024 a Samnaun (GR) avrebbe teso un agguato a un bambino, colpendolo con un'accetta da gessatore.

Secondo l'atto d'accusa, il fatto è avvenuto al mattino, mentre il bambino, allora di 10 anni, si stava recando a scuola. L'imputato avrebbe aspettato che gli passasse accanto, per poi afferrarlo e colpirlo con l'accetta da gessatore. «Ha colpito intenzionalmente verso la testa e il busto», si legge nell'atto d'accusa. Quando il bambino è caduto a terra, avrebbe continuato a colpirlo. I colpi sarebbero stati almeno undici, almeno tre dei quali alla testa.

Pubblico ministero e difesa concordano sulla causa del gesto: una rappresentazione delirante dell'imputato. Da diversi anni l'uomo era convinto che la famiglia del bambino, anch'essa residente a Samnaun, lo avvelenasse cronicamente attraverso il sistema delle acque reflue e dell'aria. La mattina del 13 novembre avrebbe quindi deciso che la situazione non poteva continuare e, aggredendo il bambino, avrebbe voluto «dare un segnale». Il bambino ha riportato gravi ferite.

Pubblico ministero vede «particolare spietatezza»
Il pubblico ministero ha sostenuto in tribunale che l'imputato aveva agito in modo particolarmente spietato e senza mostrare alcuno scrupolo morale. «Ha deciso di attaccare il membro più debole della famiglia e ha mostrato un'estrema mancanza di rispetto per la vita», ha affermato.

Secondo il pubblico ministero, inoltre, l'uomo non avrebbe interrotto l'aggressione di sua iniziativa, ma solo quando alcuni passanti gli sono corsi incontro urlando. In seguito avrebbe anche minimizzato le ferite: «Ha detto che avrebbe potuto colpire molto più forte», ha spiegato il pubblico ministero.

Forte attenuazione della pena a causa del disturbo delirante
Il pubblico ministero ha quindi chiesto una condanna per tentato omicidio. Se la capacità di intendere e di volere non fosse stata ridotta, avrebbe ritenuto adeguata una pena di 16 anni. Tuttavia, secondo la giurisprudenza vigente, il disturbo delirante accertato dell'imputato e il suo legame diretto con il movente comportano una notevole attenuazione della pena.

Per questo motivo, il pubblico ministero ha chiesto una pena detentiva di quattro anni e una misura terapeutica stazionaria da eseguire prima della pena. In concreto, l'imputato dovrebbe essere collocato in una struttura o clinica specializzata che non potrebbe lasciare volontariamente.

Il difensore vede solo lesioni personali semplici
Diversa la valutazione del difensore, che in tribunale ha sostenuto che il suo assistito non aveva mai avuto intenzione di uccidere il bambino. L'imputato ha dichiarato che, se quello fosse stato il suo obiettivo, avrebbe potuto ucciderlo già con un solo colpo alla testa. Si sarebbe inoltre spaventato vedendo nelle fotografie le gravi ferite sul volto del bambino.

Contrariamente a quanto sostenuto dal pubblico ministero, secondo il difensore il suo assistito avrebbe smesso di sua iniziativa di colpire il bambino e non a causa dei passanti che gli erano corsi incontro urlando. L'imputato non li avrebbe nemmeno percepiti.

L'imputato avrebbe agito sulla base della sua percezione soggettiva di una «minaccia esistenziale»: era infatti convinto che la famiglia del bambino volesse avvelenarlo.

Il difensore ha quindi qualificato il fatto come lesioni personali semplici, collocandolo nella fascia alta per gravità. Senza circostanze attenuanti, avrebbe ritenuto adeguata una pena detentiva di 30 mesi. A causa della ridotta capacità di intendere e di volere, riconosciuta anche dal pubblico ministero, ha chiesto invece una pena detentiva di sette mesi e mezzo e una misura terapeutica ambulatoriale anziché stazionaria.

Il tribunale pronuncerà la sentenza il 9 ottobre.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aggressionebambinocronacadisturbo mentalegrigionilesioni personaliprocessosamnauntentato omicidiotribunale
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
19 ore
18
71

Svizzero sfreccia a 312 km/h in Francia: il radar potrebbe giocare a suo favore

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
1 gior

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
2 gior
7
12

Elisa, fine della storia d'amore

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
2 gior
148
274

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
2 gior
38
134

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»
LIVE
LODRINO
1 gior

«L'avevamo sentita al telefono prima che venisse uccisa»

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
2 gior
9
121

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)
LIVE
BELLINZONA
10 ore
34
78

Il furgone a noleggio sparisce nel nulla (e anche il cliente)

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg
LIVE
ZURIGO
23 ore
23
102

In 40 invece di 300 ad una conferenza con Greta Thunberg

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso
LIVE
FORMULA 1
1 gior

Incidente Schumacher, Todt rivela un dettaglio mai emerso

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»
LIVE
CANTONE
1 gior
110
161

Conti 2027 in profondo rosso: «Riforme strutturali? Tutti d'accordo a parole»

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
1 gior
24
103

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto
LIVE
GRIGIONI
1 gior
1
43

La uccide e lascia il suo corpo senza vita dentro a un'auto

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
3 gior
16
37

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»
LIVE
LUGANO
4 ore
17
86

Chiude il Bar Laura. «Un mix di ragioni, nessuna polemica»

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining
LIVE
PARADISO
1 gior
18
42

Dei "pirati" si intrufolano nell'Eden. Ed è subito Shining

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
2 gior

È morto Norberto Crivelli

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
2 gior

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»
LIVE
CANTONE
10 ore
38

La coppia di ferro: «Il segreto del nostro amore»

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»
LIVE
MEDIO ORIENTE
6 ore
42
93

L’idraulico eroe salva 174 passeggeri: «Ho imparato a pilotare guardando i documentari»

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio
LIVE
MEDIO ORIENTE
23 ore
25

L'accoltellatore assunto da nove mesi, a far atterrare l'aereo due piloti nell'equipaggio

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
3 gior
41
195

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro
LIVE
FRIBURGO
17 ore
8
60

Dopo il «brutale licenziamento» in centinaia chiedono il suo reintegro

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
3 gior
116
333

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco
LIVE
BELLINZONESE
6 ore

Rinviato a giudizio l'ex docente di Giubiasco

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali
LIVE
STATI UNITI
9 ore

Esecuzione fallita, Christa Pike è ancora viva dopo due iniezioni letali

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
1 gior
8
37

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora
LIVE
MENDRISIOTTO
1 gior
49
56

«Pensionati o disoccupati»: i frontalieri della vendemmia a 15 franchi l'ora

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
9
67

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
2 gior
53
142

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Sfiorato un nuovo 11 settembre?
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
4
17

Sfiorato un nuovo 11 settembre?

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
38

Veleno o ignoranza? «Incommentabili leoni da tastiera»

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva
LIVE
ITALIA
10 ore

Vittorio Sgarbi in terapia intensiva

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
1 gior
4
12

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa
LIVE
LOCARNO
5 ore

Entra nello shop, ruba davanti a tutti e scappa

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
23

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio
LIVE
CAMERE FEDERALI
22 ore
27
143

Bilaterali III, gli Stati votano il referendum obbligatorio

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
1 gior
20
71

Lugano, un disastro

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
23
40

Il copilota ha ferito il pilota con un coltello, spunta l'ipotesi attentato terroristico

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
1 gior
11
101

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»
LIVE
CALCIO
21 ore
13
38

Ronaldo lascia il ritiro della nazionale: «A tempo debito spiegherò tutto»

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
2 gior
22
60

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
2 gior
7
65

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti
LIVE
PIOTTA
1 gior
2
40

Le mani d’oro del cioccolato ticinese: tutti i segreti di Mister Buletti

La sorella di Ronaldo spara a zero
LIVE
CALCIO
5 ore
11
39

La sorella di Ronaldo spara a zero

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
3 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
3 gior
101
76

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
1 gior
57
137

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Dicci cosa ami di più della Svizzera
LIVE
SONDAGGIO TAMEDIA
20 min

Dicci cosa ami di più della Svizzera

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì
LIVE
SVIZZERA
23 min

Disoccupazione per i frontalieri, Chiesa incassa un altro sì

Approvati tutti i decreti federali del pacchetto UE
LIVE
CAMERE FEDERALI
1 ora

Approvati tutti i decreti federali del pacchetto UE

Sono 800mila gli anziani che si sentono soli
LIVE
SVIZZERA
1 ora

Sono 800mila gli anziani che si sentono soli

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre
LIVE
SVIZZERA
1 ora
2
11

Riciclaggio di denaro, controlli in aeroporto e zone 30: tutto quello che cambia a ottobre

Schianto contro un albero, poi l’auto in fiamme: gravi quattro giovani
LIVE
ARGOVIA
2 ore
3

Schianto contro un albero, poi l’auto in fiamme: gravi quattro giovani

I fisioterapisti chiedono tariffe più elevate: raccolte 112mila firme
LIVE
SVIZZERA
2 ore
20

I fisioterapisti chiedono tariffe più elevate: raccolte 112mila firme

La Commissione per la prevenzione delle torture «è da abolire»
LIVE
CAMERE FEDERALI
3 ore
2
56

La Commissione per la prevenzione delle torture «è da abolire»

Bilaterali III: «Sì a nuovo accordo sulla sicurezza alimentare»
LIVE
CAMERE FEDERALI
4 ore
2
9

Bilaterali III: «Sì a nuovo accordo sulla sicurezza alimentare»

Un milione di franchi per i Mondiali di calcio dei senzatetto
LIVE
ZURIGO
4 ore
2
17

Un milione di franchi per i Mondiali di calcio dei senzatetto