«Con spietatezza ha attaccato il membro più debole della famiglia»

Secondo l'atto d'accusa, il fatto è avvenuto al mattino, mentre il bambino, allora di 10 anni, si stava recando a scuola. L'imputato avrebbe aspettato che gli passasse accanto, per poi afferrarlo e colpirlo con l'accetta da gessatore. «Ha colpito intenzionalmente verso la testa e il busto», si legge nell'atto d'accusa. Quando il bambino è caduto a terra, avrebbe continuato a colpirlo. I colpi sarebbero stati almeno undici, almeno tre dei quali alla testa.

Pubblico ministero e difesa concordano sulla causa del gesto: una rappresentazione delirante dell'imputato. Da diversi anni l'uomo era convinto che la famiglia del bambino, anch'essa residente a Samnaun, lo avvelenasse cronicamente attraverso il sistema delle acque reflue e dell'aria. La mattina del 13 novembre avrebbe quindi deciso che la situazione non poteva continuare e, aggredendo il bambino, avrebbe voluto «dare un segnale». Il bambino ha riportato gravi ferite.