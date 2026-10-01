Schianto contro un albero, poi l’auto in fiamme: gravi quattro giovani
Due degli occupanti, tra i 17 e i 21 anni, sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche, mentre gli altri due sono stati trasferiti in ambulanza.
Due degli occupanti, tra i 17 e i 21 anni, sono stati trasportati in elicottero in condizioni critiche, mentre gli altri due sono stati trasferiti in ambulanza.
WOHLEN - Una Fiat Punto è finita contro un albero e ha preso fuoco mercoledì sera nel Canton Argovia. A bordo della vettura si trovavano una 17enne e tre ragazzi di 17, 18 e 21 anni. Due degli occupanti sono rimasti feriti gravemente, mentre gli altri due hanno riportato ferite di media e grave entità.
Secondo le prime informazioni fornite dalla polizia cantonale argoviese, in una curva a sinistra il veicolo ha proseguito dritto scontrandosi frontalmente con un albero.
L'allarme è scattato alle 20.45, attraverso una segnalazione automatica e altre di terzi. All'arrivo della polizia cantonale e regionale, la Fiat Punto era completamente avvolta dalle fiamme. Diversi agenti avevano già estratto gli occupanti dal veicolo e prestato loro i primi soccorsi.
La vettura ha riportato ingenti danni alla parte anteriore nell'impatto, prima di essere avvolta dall'incendio. Due dei quattro giovani sono stati trasportati in ospedale in elicottero in condizioni critiche. Gli altri due sono stati invece trasferiti in ambulanza.
Anche alcuni soccorritori hanno riportato lievi ferite da ustione nel corso delle operazioni e sono stati assistiti sul posto dal personale sanitario.
Al momento non sono note né le cause dell'incidente né l'identità della persona che si trovava alla guida.
Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti dell'unità investigativa sugli incidenti stradali per documentare la scena e raccogliere gli elementi necessari a chiarire la dinamica dell'accaduto.