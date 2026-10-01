Schianto contro un albero, poi l’auto in fiamme: gravi quattro giovani

L'allarme è scattato alle 20.45, attraverso una segnalazione automatica e altre di terzi. All'arrivo della polizia cantonale e regionale, la Fiat Punto era completamente avvolta dalle fiamme. Diversi agenti avevano già estratto gli occupanti dal veicolo e prestato loro i primi soccorsi.

La vettura ha riportato ingenti danni alla parte anteriore nell'impatto, prima di essere avvolta dall'incendio. Due dei quattro giovani sono stati trasportati in ospedale in elicottero in condizioni critiche. Gli altri due sono stati invece trasferiti in ambulanza.