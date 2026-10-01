I fisioterapisti chiedono tariffe più elevate: raccolte 112mila firme
Physioswiss punta a un aumento di almeno il 30%
Physioswiss punta a un aumento di almeno il 30%
BERNA - L'associazione di categoria Physioswiss ha raccolto 112'000 firme in tutta la Svizzera a sostegno di tariffe più elevate per la fisioterapia. Ventisei petizioni cantonali saranno ora presentate alle autorità.
L'operazione si è conclusa ieri, scrive in una nota Physioswiss. Le petizioni saranno consegnate nel corso del mese di ottobre, cosa già avvenuta a Neuchâtel e Zugo.
Nello specifico, l'associazione chiede un aumento delle tariffe di almeno il 30%. Ciò consentirebbe agli studi di coprire i costi di gestione e pagare salari equi. Un prerequisito, viene evidenziato, per garantire l'accesso alle cure di fisioterapia per tutti i pazienti in prossimità del loro domicilio.
«Ora i cantoni sono chiamati a prendere seriamente in considerazione la realtà economica degli studi di fisioterapia e a stabilire tariffe giuste», afferma, citato nel comunicato, il direttore Osman Bešić.
Già nel 2023, il settore aveva richiamato l'attenzione sulla propria situazione finanziaria. All'epoca, raccolse 283'000 sottoscrizioni contro un intervento tariffario pianificato dal Consiglio federale, che fu poi attuato nella primavera dell'anno dopo.
Questo scatenò un conflitto interno, che portò alla creazione di una nuova associazione chiamata Prophysio. Un nuovo modello, che dovrebbe entrare in vigore nel 2027, propone un passaggio a prezzi basati sulle prestazioni con una componente temporale. I servizi di fisioterapia saranno quindi fatturati a intervalli di cinque minuti.
Una novità difesa da Physioswiss. Le petizioni riguardano invece la fissazione dei valori del punto tariffale cantonale.