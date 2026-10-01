Chi è Luca Sabbatucci, il nuovo ambasciatore d’Italia a Berna

Nel 1992 è stato assegnato all'ambasciata a Seul dove è rimasto fino al 1996, quando è stato nominato console ad Atene. Nell'aprile del 2000 è tornato al ministero degli esteri e ha svolto le funzioni di Capo segreteria della Direzione generale per le risorse umane. Dal 2004 al 2008 ha prestato servizio ad Ankara come vice capo missione.

Nel 2008 è tornato al ministero e si è occupato ancora di gestione delle risorse umane e finanziarie della Farnesina prima nella posizione di vice direttore generale e in seguito di direttore generale per le risorse e l'innovazione.