Dovremmo «rifilare» i suoi F-35 ad altri Paesi?

«Gli F-35 stanno troppo spesso in garage»

Potrebbero essere presi in considerazione Stati come Italia, Germania o Paesi Bassi. Esiste già un precedente in tal senso, con la cessione degli F-16 da parte di Stati europei della Nato all’Ucraina.

«Si può già capire che gli F-35 diventeranno un pozzo senza fondo – e comunque non saranno in grado di soddisfare le esigenze della Svizzera», così Roth argomenta la sua posizione. I jet stanno troppo spesso in garage, motivo per cui di fatto sarebbe necessario disporre di un numero irrealisticamente alto di esemplari per averne a sufficienza sempre pronti all’impiego. «Il minimo è quindi che il Consiglio federale esamini una rivendita».