Via libera a milioni per eventi sportivi e Olimpiadi 2038
Approvati nuovi fondi per eventi sportivi, Olimpiadi 2038 e abolizione delle indennità di partenza.
BERNA - Nella sua seduta odierna, il Consiglio nazionale ha:
- EVENTI SPORTIVI: approvato due decreti federali di sostegno a eventi sportivi, entrambi con 187 voti favorevoli e uno solo contrario. Il primo dedica 5,24 milioni di franchi a manifestazioni internazionali nel periodo 2027-2029. Il secondo estende l'assunzione degli impegni finanziari già assunti per gli impianti sportivi di importanza nazionale 2022-2027, fino al 2029. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati;
- GIOCHI OLIMPICI 2038: approvato con 137 voti a 40 e 14 astensioni, un decreto federale che prevede un contributo di 200 milioni di franchi su dieci anni per organizzare i Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2038. Al contempo la Camera bassa ha rinunciato con 106 voti contro 78 e 8 astensioni a proporre il referendum facoltativo sul tema. Il dossier passa ora al Consiglio degli Stati;
- INDENNITÀ DI PARTENZA: approvato un progetto che abolisce le indennità di partenza per i quadri dell'Amministrazione federale, allineandosi così al Consiglio degli Stati, con 155 voti a favore, nessuno contrario e 27 astensioni. Il dossier è ora pronto per le votazioni finali;
- FINMA: approvato, con 126 voti a 65 e un'astensione, una mozione che vuole estendere il controllo della FINMA sui fornitori di servizi di pagamento elettronico di rilevanza sistemica e gli acquirenti dominanti sul mercato. L'atto parlamentare passa ora all'esame del Consiglio degli Stati;
- PERSEGUIMENTO PENALE: approvato, con 128 voti contro 60, una mozione della "senatrice" Tiana Angelina Moser (PVL/ZH) che chiede al Consiglio federale di prevedere una deroga al principio dell'unità della procedura al fine di rendere più efficace il perseguimento penale di gruppi di autori senza domicilio fisso in Svizzera o con uno status di soggiorno incerto. L'atto parlamentare è trasmesso al governo con l'incarico di attuarlo;
- ORDINAMENTI GIURIDICI: tacitamente approvato una mozione di Marianne Binder-Keller (Centro/AG) con la quale si chiede di sancire chiaramente per legge che, in Svizzera, accanto all'ordinamento giuridico statale, non possano vigere sistemi normativi o giuridici paralleli che abbiano carattere giuridicamente vincolante o risultino di fatto obbligatori. L'atto parlamentare è trasmesso al governo con l'incarico di attuarla;
- ASILO 1: parzialmente accolto una mozione del "senatore" Hannes Germann (UDC/SH) che chiede al Governo di presentare una strategia in materia di asilo che persegua i seguenti obiettivi: una netta riduzione delle domande di asilo e dei costi legati ad esse legati, la lotta contro la criminalità, la velocizzazione delle procedure e dei rimpatri, nonché l'aumento del numero di rimpatri. Bocciato invece il punto che chiede una limitazione del ricongiungimento familiare. L'atto parlamentare torna agli Stati;
- ASILO 2: approvato, con 101 voti contro 89, un postulato della sua Commissione delle istituzioni politiche che chiede al Consiglio federale di definire in un rapporto la strategia in materia d'asilo per il 2027, valutando misure legislative volte a rafforzare la sicurezza, ridurre le domande manifestamente infondate, favorire l'integrazione economica e sociale e sostenere in modo mirato l'integrazione delle donne;
- POLIZIA GIUDIZIARIA: approvato, con 127 voti contro 62, una mozione della "senatrice" Tiana Angelina Moser (PVL/ZH) che chiede di rafforzare la Polizia giudiziaria federale (PGF) e il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) affinché possano perseguire in modo efficace e tempestivo i casi di criminalità organizzata, cibercriminalità e criminalità economica. L'atto parlamentare è trasmesso al governo con l'incarico di attuarlo;
- COSTI PER LA SICUREZZA: approvato, con 114 contro 73 (2 astenuti), una mozione del "senatore" Charles Juillard (Centro/JU) che chiede un disciplinamento a livello nazionale che consenta ai Cantoni o ai Comuni di addebitare agli organizzatori una parte o la totalità dei costi per la sicurezza in occasione di manifestazioni, autorizzate o meno, qualora non siano state rispettate le prescrizioni di sicurezza o non siano state adottate misure adeguate. Per il giurassiano questi oneri devono ricadere sui manifestanti e non sui Cantoni. La mozione era stata depositata dopo la manifestazione pro Palestina dell'11 ottobre dello scorso anno a Berna. L'atto parlamentare è trasmesso al governo con l'incarico di attuarlo;
- DIGITALIZZAZIONE: approvato, con 125 contro 65, una mozione della Commissione delle istituzioni politiche degli Stati che chiede al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un disegno di articolo costituzionale sulla digitalizzazione. L'atto parlamentare è trasmesso al Governo con l'incarico di attuarlo;
- TERMINE "CUSTODIA": approvato una mozione della sua Commissione degli affari giuridici che chiede una modifica del diritto federale che consenta alle autorità giudiziarie civili di accedere ai dati fiscali necessari per accertare i fatti nellambito dei procedimenti di diritto di famiglia, in particolare quelli concernenti i figli. Gli Stati devono ancora esprimersi;
- FOTOCOPIE: approvato un postulato della sua Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura che chiede di esaminare la modernizzazione del modello di compenso per le fotocopie ad uso privato. Occorrerà in particolare proporre un'opzione di esclusione per imprese che non svolgono un'attività rilevante di copiatura.
Ordine del giorno di venerdì 2 ottobre (08.00-11.00):
- Iniziative parlamentari (proroga dei termini/stralcio dal ruolo);
- Interventi parlamentari controversi risp. non controversi; (procedura accelerata);
- Petizioni;
- Votazioni finali.