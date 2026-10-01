Via libera a milioni per eventi sportivi e Olimpiadi 2038

- COSTI PER LA SICUREZZA: approvato, con 114 contro 73 (2 astenuti), una mozione del "senatore" Charles Juillard (Centro/JU) che chiede un disciplinamento a livello nazionale che consenta ai Cantoni o ai Comuni di addebitare agli organizzatori una parte o la totalità dei costi per la sicurezza in occasione di manifestazioni, autorizzate o meno, qualora non siano state rispettate le prescrizioni di sicurezza o non siano state adottate misure adeguate. Per il giurassiano questi oneri devono ricadere sui manifestanti e non sui Cantoni. La mozione era stata depositata dopo la manifestazione pro Palestina dell'11 ottobre dello scorso anno a Berna. L'atto parlamentare è trasmesso al governo con l'incarico di attuarlo;