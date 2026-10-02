Il Ticino ha portato le proprie competenze nell’intelligenza artificiale allo Zurich AI Festival

Nel corso della giornata IDSIA ha organizzato un workshop dedicato al tema dell’affidabilità dell’intelligenza artificiale e della sovranità dei dati. Il confronto ha permesso di presentare la ricerca di IDSIA in ambiti critici come la salute e la scienza dei materiali, nei quali vengono trattati dati protetti. Sono stati inoltre presentati l’infrastruttura Alps del CSCS e Apertus quali strumenti a sostegno della sovranità dei dati nell’addestramento dei modelli, così come due esempi concreti di applicazione sviluppati in Ticino: un progetto di Artificialy e del Centro sistemi informativi (CSI) dedicato alla traduzione automatica di materiale confidenziale e una collaborazione tra IDSIA, Ex Machina e l’Ente Ospedaliero Cantonale per la generazione automatica delle lettere di dimissione ospedaliera.