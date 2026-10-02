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Il Ticino ha portato le proprie competenze nell’intelligenza artificiale allo Zurich AI Festival

La delegazione ticinese ha rafforzato l’immagine del Cantone come polo di innovazione presentando progetti e startup all’evento internazionale di Zurigo.
Il Ticino ha portato le proprie competenze nell’intelligenza artificiale allo Zurich AI Festival
DFE
di Redazione
Il Ticino ha portato le proprie competenze nell’intelligenza artificiale allo Zurich AI Festival
La delegazione ticinese ha rafforzato l’immagine del Cantone come polo di innovazione presentando progetti e startup all’evento internazionale di Zurigo.

BELLINZONA - Il Ticino ha partecipato il 1° ottobre all’AI+XSummit, evento principale dello Zurich AI Festival, co-organizzato dall’ETH AI Center e dalla Greater Zurich Area e inserito nel calendario nazionale delle Swiss {ai} Weeks e nella rassegna degli eventi preparatori al Summit internazionale che la Svizzera ospiterà l’anno prossimo a Ginevra. La presenza ticinese, con il coordinamento della Divisione dell’economia, ha permesso di presentare a un pubblico nazionale e internazionale le competenze che caratterizzano l’ecosistema cantonale dell’intelligenza artificiale, rafforzando al contempo l’immagine di un territorio attrattivo per realtà innovative.

Il 1° ottobre il Ticino ha partecipato all’AI+XSummit, evento principale dello Zurich AI Festival, co-organizzato dalla Greater Zurich Area (GZA) nell’ambito delle Swiss {ai} Weeks. Lo stesso AI+XSummit rappresenta uno degli eventi preparatori in vista del Summit internazionale che la Svizzera ospiterà il 21 e 22 giugno 2027 a Ginevra. La partecipazione perseguiva un duplice obiettivo: valorizzare le competenze presenti in Ticino nel campo dell’intelligenza artificiale e promuovere il nostro Cantone quale territorio attrattivo per attività innovative.  

In questo ambito il Ticino è stato pioniere e oggi rappresenta un punto di riferimento, grazie alla presenza di competenze di primo piano, quali istituti di ricerca e infrastrutture di rilevanza internazionale, università, startup e aziende innovative.  

La delegazione presente a Zurigo rifletteva proprio questa varietà di attori ed era composta dall’Istituto Dalle Molle di studi sull’intelligenza artificiale (IDSIA USI-SUPSI), in qualità di capofila, dallo Switzerland Innovation Park Ticino, dal Centro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS) e dalla Divisione dell’economia, insieme ad alcune aziende del territorio, quali Artificialy, Ex Machina e Natzka.  

Nel corso della giornata IDSIA ha organizzato un workshop dedicato al tema dell’affidabilità dell’intelligenza artificiale e della sovranità dei dati. Il confronto ha permesso di presentare la ricerca di IDSIA in ambiti critici come la salute e la scienza dei materiali, nei quali vengono trattati dati protetti. Sono stati inoltre presentati l’infrastruttura Alps del CSCS e Apertus quali strumenti a sostegno della sovranità dei dati nell’addestramento dei modelli, così come due esempi concreti di applicazione sviluppati in Ticino: un progetto di Artificialy e del Centro sistemi informativi (CSI) dedicato alla traduzione automatica di materiale confidenziale e una collaborazione tra IDSIA, Ex Machina e l’Ente Ospedaliero Cantonale per la generazione automatica delle lettere di dimissione ospedaliera.  

All’AI+X Summit era inoltre presente l’USI Startup Centre dell’Università della Svizzera italiana con diverse startup deeptech incubate, impegnate a trasformare il potenziale dell’intelligenza artificiale in soluzioni concrete per molteplici ambiti di applicazione. Queste imprese emergenti, nate dal mondo accademico ticinese, hanno avuto a disposizione uno stand dedicato, che ha offerto loro un’importante occasione di visibilità e di incontro con potenziali clienti e investitori.  

La presenza corale del Ticino a questo evento di portata internazionale conferma l’importanza di presentarsi uniti per rafforzare la riconoscibilità del nostro Cantone oltre i confini cantonali e valorizzarne il posizionamento quale territorio d’innovazione e attrattivo per lo sviluppo di nuove attività.

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