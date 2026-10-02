Ritornare al lavoro dopo la maternità? C'è una serie di incontri per capire come
L'iniziativa, promossa dalle Città di Chiasso e Mendrisio, mira ad affiancare mamme e neomamme in questa grande sfida.
MENDRISIO - Ritornare al lavoro dopo un periodo dedicato totalmente alla maternità è una sfida che, a molte (neo)madri, può apparire immensa e insuperabile.
Per questo motivo i Comuni di Mendrisio e Chiasso propongono la serie di incontri “Conciliabilità e reinserimento professionale”, presso la Filanda di Mendrisio.
«Un percorso pensato per le madri e le donne che desiderano fare il punto sulla loro situazione e intraprendere i primi passi verso un reinserimento nel mondo del lavoro. Informazioni, orientamento e consigli per trovare soluzioni di conciliabilità, per riscoprire le proprie competenze e per muoversi con maggior sicurezza nelle proprie candidature», riporta la nota di presentazione dell'iniziativa.
Si inizia con un colloquio individuale durante il mese di ottobre a cui faranno seguito 4 incontri presso LaFilanda (il 19 e 24 novembre, il 1 e il 10 dicembre) a cui faranno seguito, nel 2027, colloqui individuali di accompagnamento intervallati da quattro nuovi incontri formativi di gruppo.
La partecipazione è gratuita e, sempre presso LaFilanda, sarà messo a disposizione un servizio di babysitting.
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