Ritornare al lavoro dopo la maternità? C'è una serie di incontri per capire come

«Un percorso pensato per le madri e le donne che desiderano fare il punto sulla loro situazione e intraprendere i primi passi verso un reinserimento nel mondo del lavoro. Informazioni, orientamento e consigli per trovare soluzioni di conciliabilità, per riscoprire le proprie competenze e per muoversi con maggior sicurezza nelle proprie candidature», riporta la nota di presentazione dell'iniziativa.

Si inizia con un colloquio individuale durante il mese di ottobre a cui faranno seguito 4 incontri presso LaFilanda (il 19 e 24 novembre, il 1 e il 10 dicembre) a cui faranno seguito, nel 2027, colloqui individuali di accompagnamento intervallati da quattro nuovi incontri formativi di gruppo.