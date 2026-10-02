Fallimenti in aumento. E il Ticino è sopra la media

BELLINZONA / ZURIGO - Forte crescita dei fallimenti aziendali in Svizzera: nei primi nove mesi dell'anno le bancarotte sono state 11'412, il 37% in più dello stesso periodo del 2025. Particolarmente colpiti sono i settori della costruzione (1380 imprese interessate, +13%), della ristorazione (1019, +20%) e del commercio al dettaglio (895, +51%).