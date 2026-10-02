Fede e Guerra: le cicatrici dell’umanità in mostra a Lugano

L'esposizione è proposta da Christian Solidarity International (CSI), con il sostegno della Diocesi di Lugano e del Centro pastorale S. Giuseppe. La mostra, già presentata a Milano, Firenze e Genova, porta in Ticino reportage realizzati in tre aree segnate da conflitti e crisi: Myanmar, Nigeria e Siria.

L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è raccontare le guerre mettendo al centro non soltanto gli eventi bellici, ma soprattutto le persone che li vivono e il ruolo che la fede continua ad avere come elemento di identità, speranza e resistenza.