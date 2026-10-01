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Casa S. Elisabetta, inaugurato il nuovo parco giochi

Donazione dell'Associazione Elisa e collaborazione di artisti e imprese locali rendono possibile la realizzazione di uno spazio ricreativo moderno per i bambini ospitati.
Casa S. Elisabetta, inaugurato il nuovo parco giochi
Associazione Casa S. Elisabetta
Fonte Associazione Casa S. Elisabetta
elaborata da Redazione
Casa S. Elisabetta, inaugurato il nuovo parco giochi
Donazione dell'Associazione Elisa e collaborazione di artisti e imprese locali rendono possibile la realizzazione di uno spazio ricreativo moderno per i bambini ospitati.

LUGANO - È stato inaugurato lo scorso giovedì 24 settembre il nuovo parco giochi di Casa S. Elisabetta, donato dall'Associazione Elisa grazie alla raccolta fondi realizzata in occasione del Gala 2025.

Alla cerimonia erano presenti Ana Mantegazza e Ariella Del Rocino, rappresentanti dell'Associazione Elisa, e l'artista Patrizia Kraus. Hanno partecipato anche la direttrice del CEM Alessia Pedroncelli, la direttrice generale dell'Associazione Erminia Negri e il Comitato, rappresentato per l'occasione dalla presidente Lisa Ciocco-Cavalleri e da Gabriella Felder-Riva.

I lavori, eseguiti sotto la direzione delle ditte Benicchio di Lamone e Zanetti di Madonna del Piano, hanno completamente rinnovato un'area utilizzata quotidianamente dai bambini accolti nella struttura, creando uno spazio dedicato al gioco più funzionale e accogliente.

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