Casa S. Elisabetta, inaugurato il nuovo parco giochi

Alla cerimonia erano presenti Ana Mantegazza e Ariella Del Rocino, rappresentanti dell'Associazione Elisa, e l'artista Patrizia Kraus. Hanno partecipato anche la direttrice del CEM Alessia Pedroncelli, la direttrice generale dell'Associazione Erminia Negri e il Comitato, rappresentato per l'occasione dalla presidente Lisa Ciocco-Cavalleri e da Gabriella Felder-Riva.

I lavori, eseguiti sotto la direzione delle ditte Benicchio di Lamone e Zanetti di Madonna del Piano, hanno completamente rinnovato un'area utilizzata quotidianamente dai bambini accolti nella struttura, creando uno spazio dedicato al gioco più funzionale e accogliente.