Truffa milionaria, impresario a giudizio per un maxi raggiro

Tra giugno 2021 e agosto 2025 l'impresario avrebbe ricevuto acconti per circa 1,5 milioni di franchi, utilizzandone solo una parte per i lavori concordati. Il resto sarebbe servito per spese personali o per saldare fatture di altri cantieri. A ciò si aggiunge un danno di oltre due milioni di franchi alla stessa società.

L'uomo ha ammesso tutti gli addebiti, fra cui truffa qualificata, amministrazione infedele qualificata, appropriazione indebita e riciclaggio di denaro. Le parti hanno concordato una pena di 36 mesi, di cui 21 sospesi per due anni: spetterà alla Corte delle Assise Criminali decidere se accogliere la proposta.