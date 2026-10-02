«Sono in carenza beni. Ma non significa che non meriti una casa»

Una candidatura esclusa a priori?

Carla vive con suo figlio, un giovane che attualmente presta servizio presso la Protezione civile, ed è costretta a cercare un nuovo alloggio. «Mi sono rivolta anche ai servizi competenti del comune che mi stanno aiutando, ma fino a ora non sono riuscita a trovare una soluzione concreta. Continuo a cercare, a telefonare e a scrivere alle amministrazioni, ma mi trovo sempre davanti allo stesso muro. Se arriverà il momento in cui dovrò lasciare il mio attuale appartamento senza essere riuscita a trovarne un altro, dormirò in macchina. Non perché non avrei nessuno disposto ad accogliermi, ma per principio».

E aggiunge: «Sono arrivata alla pensione, avrei la possibilità di pagare un affitto ma non riesco a ottenere un appartamento perché una difficoltà economica del passato continua a chiudermi ogni porta. Non voglio nascondere la mia situazione: sono in carenza beni. Ma questo non significa che non meriti la possibilità di avere una casa».