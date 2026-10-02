Casinò di Campione, conti in salute: oltre 14 milioni di utile nel 2025

Anche la liquidità, viene sottolineato, è significativa: attualmente supera i 30 milioni di euro, mentre gli impegni concordatari ancora da assolvere ammontano a circa 20 milioni. La gestione della cassa viene mantenuta prudenzialmente attenta, in particolare in vista delle scadenze finanziarie concentrate nel breve periodo. Una scelta che, secondo quanto riferito durante l'incontro, non rappresenta un segnale di crisi, ma una misura per garantire la stabilità finanziaria nel tempo.

Investimenti e personale

A fronte di questi numeri, il confronto si è concentrato anche sulle prospettive della Casa da Gioco. Il mercato del gioco d'azzardo sta cambiando rapidamente e, secondo Comune e società, sarà necessario continuare a sviluppare e innovare la gestione, accompagnando questa fase con investimenti mirati e mantenendo al tempo stesso l'equilibrio economico.