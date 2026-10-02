Dopo Lugano, anche la Corte di Londra dà ragione al broker dei vip

«È difficile immaginare un esito più netto», ha dichiarato Migani dopo la decisione londinese. «Sono grato alla giustizia inglese per l’accuratezza con cui ha esaminato questa vicenda. In questi anni ho difeso il mio nome e il lavoro di chi ha costruito XY con me, affidandomi ai documenti e ai tribunali. I fatti si accertano con rigore, non con il rumore: è il metodo che ho imparato nella ricerca scientifica e che continua a guidare il mio lavoro».