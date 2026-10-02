C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno
Weekend di grandi appuntamenti: oltre all'evento luganese e al concerto di Locarno ci sono il FIT Festival, la Giornata dei Castelli Svizzeri e molto altro
SAVOSA - L'autunno entra nel vivo e il Ticino si prepara a vivere un fine settimana letteralmente esplosivo, capace di accontentare ogni palato. Che siate amanti della grande musica d'autore, appassionati di cinema e teatro contemporaneo, o inguaribili romantici alla ricerca dei sapori tradizionali tra grottini e castagnate, nel nostro Agendone troverete quello che da per voi. Dai palcoscenici illuminati per le star della musica, fino ai vicoli in festa per celebrare il “dolce far niente” e le eccellenze del nostro territorio, passando per festival dell'innovazione, rievocazioni storiche e giornate dedicate all'arte, non c'è davvero spazio per la noia. Preparatevi a riempire le vostre giornate: ecco il programma completo degli eventi da non perdere.
Venerdì 2 ottobre
Lugano e dintorni
- Nel centro di Lugano prende il via la tradizionale Festa d'Autunno con grottini, bancarelle, degustazioni, musica popolare e mercatini.
- Nel Patio del Municipio di Lugano, spazio a La Corte dei Patrizi - 120 anni del Merlot in Ticino, un percorso dedicato alla storia del celebre vino con degustazioni guidate di eccellenze agroalimentari.
- Tra il Cinema Lux di Massagno e altri spazi del Luganese, inizia il Merge Film Festival 2026, il primo festival cinematografico in Svizzera dedicato all'intelligenza artificiale, con proiezioni, incontri e masterclass.
- All'Atrio dell'Aula Magna dell'USI di Lugano, dalle 9, apre la mostra CTRL+ Cinema, curata da ESoCoP, che esplora il rapporto tra storia dell'informatica e grande schermo.
- In Piazza Manzoni a Lugano, alle 11, arriva la tappa solidale del XIV Charity Bike Tour per la ricerca sulla fibrosi cistica, con Matteo Marzotto e numerosi campioni del ciclismo.
- A Savosa dalle 17, al Villaggio delle zucche in via Cantonale, nuova giornata con Fuori di Zucca: fino alle 22 aperitivi attorno al braciere e alle 18 una speciale Wine Escape Room.
- Alla Sala Boccadoro di Montagnola, alle 17.30, il Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel terrà la conferenza in tedesco Parole magiche - Una vita con le poesie, dedicata alle poetesse dell'esilio. Seguirà un aperitivo.
- Al Teatro FOCE di Lugano, alle 18, va in scena Kids (working title), un'innovativa performance in coproduzione con il FIT Festival che collegherà in diretta Lugano, Basilea e Johannesburg. Prevendita sul sito del LAC.
- Alle 19, nel Parco di Villa Saroli a Lugano, inaugurazione delle 10 installazioni selezionate tramite la Call for Action della Sesta biennale svizzera del territorio: Handle with care.
- All'Hotel Pestalozzi di Lugano, alle 20, la nutrizionista Dott.ssa Denise Filippin terrà la conferenza Alimentazione e salute, spiegando come prevenire patologie attraverso un'alimentazione a base vegetale.
- Nella Sala del Consiglio comunale di Cademario, sempre alle 20, il giornalista Fabio Caironi presenterà il suo libro L’invenzione della Bassa, un viaggio tra realtà e letteratura nell'universo di Giovanni Guareschi.
- Allo Studio FOCE di Lugano, alle 20.30, serata musicale Open Mic Ticino aperta a chiunque voglia mettersi in gioco o semplicemente godersi delle performance in compagnia.
- Al Ristorante Hollywood Live Music di Lugano (Molino Nuovo), alle 21, i Rock Band all'Hollywood Live Music porteranno sul palco tutta la loro energia a colpi di pop, rock e blues.
- Al LAC di Lugano alle 21, sul palco della Sala Teatro, tocca ad Aïchoucha di Khalil Hentati, una performance avvolgente nell'ambito di FIT Festival. Prevendita sul sito del LAC.
Mendrisiotto
- Al Bar Indipendenza di Chiasso, alle 12.45, si terrà Pausa pranzo al museo: Scopri il libro d’artista, un incontro guidato dalla Direttrice Nicoletta Ossanna Cavadini per scoprire opere di Olivier Mosset e John Armleder.
- A Mendrisio, alle 20, imperdibile Concerto dei Mnozil Brass. Il celebre gruppo austriaco si esibirà in occasione del centenario della Civica Filarmonica.
- A La Filanda di Mendrisio, alle 20.30, Giorgio Galusero sarà protagonista della Presentazione del libro 'Quarant'anni sulle strade della criminalità in Ticino' assieme a Dario Simoni. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
Locarnese
- Alla Sala Sopracenerina di Locarno, alle 17.45, per la rassegna Costellazione giovani | Next Generation XII di classicAscona, concerto con il talentuoso violinista Elias David Moncado e la pianista Lauma Skride, con musiche di Brahms, Ravel e altri.
- All'Aula magna della Scuola media Vignascia di Minusio, alle 18, si terrà la conferenza pubblica La "Baronata", che ripercorrerà la storia della celebre villa dal barone Marcacci all’anarchico Bakunin.
- Alla Chiesa San Francesco di Locarno, alle 19.30, serata di classicAscona all'insegna di Haydn con Il dolce far niente | Sol Gabetta III. La celebre violoncellista sarà accompagnata da Giovanni Antonini e da Il Giardino Armonico.
- Al Teatro Cambusa di Locarno, alle 20, torna il festival Cambusindie con il blues rock di Matt Pascale e il folk della cantautrice svizzera Zoe Staubli.
- Al Teatro Dimitri di Verscio, sempre alle 20, andrà in scena Stelle sconosciute, una toccante performance di danza di Angela Calia fatta di storie vere, memorie e sogni di migrazione.
- Nella Sala Consiglio Comunale di Lodano, alle 20.15, si parlerà de Il passato dei boschi della Valle di Lodano, una conferenza sulla storia delle faggete Patrimonio mondiale UNESCO con Christian Ferrari e Bruno Donati.
- Al GranRex di Locarno, alle 20.30, proiezione di Ninjababy - Cinema norvegese, un racconto generazionale ironico e pungente vincitore di numerosi premi.
- Al Tesoro 25.75.14.41 di Locarno, la serata si accende a partire dalle 22 con il Dj set le voleur & camp a.
Bellinzona e valli
- Tra l'IRB e le aree urbane di Bellinzona, dalle 8, prende il via la 6a biennale svizzera del territorio Handle with Care, con una passeggiata urbana e un simposio per riflettere sull’architettura responsabile.
- A Curzútt (Monte Carasso), appuntamento con Poesia Curzutt 2026 - Premio Orelli giovani. Si parte alle 15 alla Chiesa di San Barnárd con la parte didattica, per poi proseguire alle 19 all'ostello per la parte pubblica.
- A Casa Marta, a Bellinzona, alle 20, si terrà l'incontro Prima della violenza, dedicato alla prevenzione della violenza di genere con la pedagogista Gabriella Falcicchio e la poeta Lucilla Trapazzo.
- Al Bar Cervo di Bellinzona, sempre alle 20, si balla a ritmo di rock’n’roll anni ’50 con il Live - surfin'claire & the whisky rockers.
- Alla Sala Multiuso di Arbedo, alle 20.30, Daniele Er porterà il pubblico in un affascinante viaggio tra misteri e realtà invisibili con il suo spettacolo di mentalismo emozionale Percezioni.
- Alla Casa delle Società di Monte Carasso, alle 20.30, andrà in scena Le ultime ore di Matteo Messina Denaro, uno spettacolo di Opera dei Pupi siciliani che racconta i momenti dopo l’arresto del boss, seguito da un dialogo sulla legalità.
- Al Bar Castello di Bellinzona, alle 21, serata all'insegna della musica punk-rock con il Concerto live – Dajana.
Sabato 3 ottobre
Lugano e dintorni
- Tra grottini, bancarelle e musica tradizionale ecco un'altra giornata con la Festa d'Autunno a Lugano.
- Al Teatrostudio del LAC di Lugano prende il via Checkpoint Utopia (working title), il progetto di Alan Alpenfelt nell'ambito di Sentieri Selvaggi per FIT Festival. Prevendita sul sito del LAC.
- All'Aula magna dell'USI di Lugano prende il via il Premio Möbius 2026 a partire dalle 9. La trentesima edizione è dedicata ad algoritmi e intelligenza artificiale, con ospiti internazionali e l'esposizione “CTRL+Cinema”.
- In Riva Giocando Albertolli a Lugano si terrà il Festival del formaggio. Dalle 10, produttori da tutta la Svizzera presenteranno le loro specialità, con il Ticino Alpkäse AOP come grande protagonista.
- A Lugano dalle 10 c'è Micro Macro, laboratorio di teatro e movimento aperto a tutti/e. Informazioni e prevendita sul sito del LAC.
- Al Villaggio delle zucche di via Cantonale a Savosa nuovo appuntamento con Fuori di Zucca. Si parte alle 10 con la camminata metabolica e con il laboratorio di orecchini personalizzabili. Nel pomeriggio giochi dei nonni, quindi serata Marshmallow.
- All'Atelier MASI di Luganoi alle 10.30 ecco il workshop Arte per te Kids, un'occasione per esprimersi e giocare con i colori. Info e prevendita sul sito del LAC.
- Sempre all'Atelier MASI di Lugano, ma alle 14, c'è Arte per te, workshop creativo (dedicato questa volta agli adulti) per esprimere se stessi attraverso colori e materia. Info e prevendita sul sito del LAC.
- Al Museo in erba di Lugano, i più piccoli potranno partecipare all'atelier creativo Picasso: collage cubista alle 14.15, per immergersi nel mondo dell'artista sperimentando con stoffa, carta e colori.
- Alla Gipsoteca Giudici di Lugano si terrà l'incontro San Francesco e le stimmate nell’arte alle 17, un affascinante viaggio dal Medioevo al Barocco curato dalla storica dell'arte Emanuela Rindi.
- Al Museo del Malcantone di Curio, la conferenza Incisioni rupestri nel Malcantone accompagnerà il pubblico alla scoperta dei misteriosi massi incisi del territorio alle 17.
- A Manno, la Sala Aragonite ospita Esplorare il Sogno 2026 alle 18.15. La serata unisce letteratura, sapori e teatro con la scrittrice Beatrice Salvioni e lo spettacolo dell'attore Pietro Cerchiello.
- Al Palazzo dei Congressi di Lugano va in scena lo spettacolo teatrale Stefania Andreoli | La mente in scena alle 20.30.
- Al Teatro Foce di Lugano FIT Festival propone alle 20.30 Just One Tile شبر وقبضة di e con Islam Elarabi. Prevendita sul sito del LAC.
- Sempre al Teatro Foce di Lugano, alle 21, si completa la serata a tema "A Night of Resistance" del FIT Festival con Black di Oulouy. Prevendita sul sito del LAC.
- Al Ristorante Hollywood Live Music di Lugano, La Hollywood Band gioca in casa. La band ufficiale del locale promette una serata in allegria a base di rock e blues a partire dalle 21.
- Allo Studio Foce di Lugano va in scena Melanin alle 22, una serata ad alta energia dedicata alla cultura musicale afroamericana con sonorità Afro, Hip Hop, R&B e Urban. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Mendrisiotto
- Al Museo d'arte di Mendrisio visita guidata speciale alla mostra monografica Felice Varini, in collaborazione con il Museo Casa Rusca.
- Al Teatro dell'architettura Mendrisio è in programma una Visita guidata gratuita alle mostre in corso alle 11, accompagnati dagli studenti dell'Accademia di architettura.
- Prende il via il Festival dell'Incontro - La bellezza della diversità alle 17.30, con l'apertura ufficiale e lo spettacolo teatrale di Paolo Ruffini al Cinema Teatro di Chiasso.
- A Mendrisio si terrà il Concerto del Complesso Strumentale V. E. Marzotto Città di Valdagno e della Civica Filarmonica di Mendrisio alle 20, per una serata all'insegna della grande musica condivisa.
- Nella Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta a Novazzano si esibiranno i Solisti dell'Orchestra da Camera “Arrigo Galassi” alle 20.30, in occasione della Festa della Madonna del Rosario.
Locarnese
- A Locarno, la SALVA compie 20 anni: vieni a festeggiare con noi!. Dalle 10.30 la sede apre le porte al pubblico per scoprire il mondo del soccorso dietro le quinte.
- A Sonogno arriva VerzAlp a partire dalle 10.30, la tradizionale festa dedicata allo scarico degli alpeggi con sfilate di mucche e capre, mercatino e pranzo nostrano.
- A Fusio e Mogno vi aspetta Valle Maggia | Musica e piacere. Alle 12.30 il violoncellista Mario Brunello guiderà il pubblico di classicAscona in un'escursione musicale che culminerà con un concerto.
- A Sant'Abbondio (Gambarogno) alle 13 Castagnata e alle 14 Concerto con Marco Zappa Family & Guest.
- Dalle 14.30 alle 16 al Museo Casa Rusca è in programma I diversi sguardi della geometria, laboratorio dedicato alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni, nell'ambito della mostra L’occhio dinamico. Traiettorie della percezione.
- Presso l'Aula magna della Scuola media di Cevio si terrà la premiazione del concorso letterario Salviamo la montagna 2026 alle 15.
- Alla Galleria Amici dell'Arte di Brissago apre i battenti l'esposizione Natura, umanità e primari alle 17, dedicata alle opere dell'artista Athos Bugno.
- Nel chiostro del Collegio Papio di Ascona, nell'ambito di classicAscona, risuoneranno le note de La prossima generazione XIII alle 17.30, con l'Ensemble di chitarre del Conservatorio della Svizzera italiana.
- La Chiesa Evangelica Riformata di Ascona propone Musica e parola alle 18, una serata con Dominic Chamot al pianoforte e le letture di Markus Erny.
- Per il Locarno Organ Festival, la Chiesa parrocchiale S. Maria Lauretana di Brione sopra Minusio ospita il concerto dell'organista parigina Alma Bettencourt alle 18.
- Al Collegio Papio di Ascona va in scena Arie di baule alle 19.30. Il soprano Julia Lezhneva incanterà il pubblico di classiAsconacon i virtuosismi delle superstar dell'epoca barocca.
- Al Teatro Dimitri di Verscio, Samuel Müller porta in scena Letz A Go alle 20, uno spettacolo di commedia splatter e mimo in cui il palcoscenico precipita in un caos esilarante.
- Alla Sala dei congressi di Muralto, l'Accademia ticinese di musica moderna festeggia il suo anniversario con il concerto benefico Gershwin: the man we love... alle 20.30.
Bellinzona e valli
- La Giornata dei Castelli Svizzeri prevede la sfilata al Mercato di Bellinzona con la corte imperiale e a seguire, nel pomeriggio, torneo di combattimento medievale al Castello di Montebello.
- È il giorno dell'inaugurazione ufficiale del nuovo sentiero di collegamento ciclo-pedonale Campra-Gorda-Nara, che collega la regione del Lucomagno a quella del Nara.
- Al Dazio Grande di Rodi-Fiesso, una mattinata dedicata ad Artigianato e pasticceria alle 9, con l'intaglio di stampi in legno e la preparazione della tradizionale spampezia.
- Nel cuore di Bellinzona torna Tutti in piazza alle 9.30, la festa che unisce libri, musica, artigianato e sapori dal mondo.
- Sempre alle 9.30 la scalinata del Cinema Forum di Bellinzona ospita l'artista Yuri Catania e la sua opera di "abbellimento urbano" con Bellinzona Secret Garden.
- In via Lavizzari 10 a Bellinzona apre il Mercatino del mese di ottobre alle 10, con sconti speciali su tantissimi oggetti e l'inizio della vendita di articoli natalizi.
- Partendo dall'InfoPoint di Piazza Collegiata, potrete partecipare a Experience the Middle Ages in Bellinzona: the tour alle 10. Una visita guidata gratuita che vi catapulterà nel passato.
- A Carena sono previste delle Visite guidate alla scoperta della Valle Morobbia alle 10, per esplorare la Ca’ dal fer e gli affreschi del borgo.
- Al Cinema Forum di Bellinzona dalle 10.30 primo appuntamento della stagione de La Lanterna Magica, il cineclub riservato ai bambini.
- Alle scuole elementari di Monte Carasso si terrà il Concerto Banda Giovanile Ticinese alle 20, un'esibizione a tema luce con i giovani talenti del Ticino e del Grigioni italiano.
- Al Bar Castello alle 21 concerto del Bat Battiston Trio.
Domenica 4 ottobre
Lugano e dintorni
- Per tutto il giorno, al LAC e al Teatro FOCE prosegue il FIT Festival Internazionale del Teatro e della Scena Contemporanea, una vetrina imperdibile per gli amanti delle arti performative. Info e prevendita sul sito del LAC.
- Sempre per tutto il giorno, tra il Cinema Lux di Massagno e altri spazi luganesi, si tiene il Merge Film Festival 2026, il primo festival svizzero dedicato all'intelligenza artificiale con proiezioni e masterclass.
- Nel centro città di Lugano si respira aria di tradizione con la Festa d'Autunno, tra grottini, bancarelle, degustazioni e musica popolare.
- Al Patio del Municipio, un percorso speciale celebra La Corte dei Patrizi - 120 anni del Merlot in Ticino, con degustazioni guidate di eccellenze agroalimentari.
- A Villa Ciani è possibile visitare la mostra Francesco e l'abito perfetto. I costumi di “Fratello sole e sorella luna”.
- Al Villaggio delle zucche di Savosa, in via Cantonale, una domenica intensa per Fuori di Zucca. Dalle 10 alle 17 mercatino di prodotti e artigianato locale, mentre al mattino laboratorio di candele e oli essenziali, mentre l'attività del pomeriggio per i bambini è sold out. Dalle 14 alle 16 concorso per la zucca più bella e quella più originale. La vincitrice sarà decretata il 1° novembre.
- Alle 10, sul Lungolago e in Rivetta Tell, prende il via l'Agrifestival, un'occasione per scoprire i prodotti di circa trenta realtà del territorio con attività per famiglie.
- Alle 10.30 all'Atelier MASI nuovo appuntamento delle Domeniche al museo con Ciuff ciuff ciuff. Umberto Boccioni. Info e prevendita sul sito del LAC.
- Alle 15.45, la Chiesa di S. Maria degli Angioli ospita il Concerto Spirituale - Progetto Bach: Duo Seraphim, con Gian Andrea Guerra al violino e Stefano Molardi al clavicembalo.
- Alle 16, al Teatro FOCE, i Fratelli Caproni portano in scena lo spettacolo per famiglie L’omino del pane l’omino della mela, un mix di clownerie e pantomima.
- Alle 16.30, la Cattedrale di Lugano fa da cornice al Concerto d'autunno alla Cattedrale, evento di chiusura della Festa d'Autunno.
Mendrisiotto
- Alle 9.30, a Genestrerio, si apre la Fiera Discipline Olistiche IV, una giornata dedicata al benessere, alla salute e alla spiritualità con mercatino e attività gratuite.
- Alle 10 prende il via la Giornata MAM - Musei d'Arte del Mendrisiotto, un'apertura straordinaria e gratuita delle cinque sedi museali della regione, arricchita da visite guidate.
- Proprio nell'ambito della Giornata MAM, alle 11.30 il Teatro dell'architettura di Mendrisio ospita una Performance di danza, compagnia Tiziana Arnaboldi, in dialogo con l'installazione presente.
- Alle 14.15, nei locali della protezione civile di Capolago, la popolazione è invitata alla Tombola d'autunno con castagnata.
- Alle 16, al Tempio Santa Croce di Riva San Vitale, si tiene l'appuntamento letterario San Francesco al Tempio di Santa Croce, dedicato agli 800 anni dalla morte del Santo.
- Alle 17, le Scuole medie di Riva San Vitale accolgono il Concerto sinfonico di gala per i 30 anni del Settembre Musicale, con un'orchestra di 60 elementi.
- Sempre alle 17, la Chiesa di Santa Croce a Vacallo propone San Francesco a Vacallo tra suoni e immagini, un progetto originale che unisce musica organistica, letture e proiezioni.
- Alle 17.30, tra Chiasso, Mendrisio e Riva San Vitale, prosegue il Festival dell'Incontro - La bellezza della diversità, con eventi e workshop dedicati all'inclusione.
Locarnese
- Dalle 10 alle 16 ad Aurigeno Mercato dell'Artigianato, organizzato dall'Associazione Artigiani Vallemaggia con cucina, buvette, intrattenimento musicale e attività per i più piccoli.
- Alle 10.45 parte da Locarno il Treno Storico - Il pane delle Centovalli, un viaggio nei sapori e nelle tradizioni che vi porterà fino a Camedo e Intragna.
- Alle 11, al Parco di Nosette a Gordola, si fa festa con la Festa del Noce a Nosette, un bel momento di incontro e socialità per il quartiere.
- Alle 13.30, la Piazza di Sonogno si anima con la Castagnata dello Sci Club Verzasca, tra caldarroste, vermicelles e musica dal vivo.
- Alle 14, la splendida cornice di Villa Emden sulle Isole di Brissago ospita Isola di Brissago | Musica e letteratura, un incontro per classicAscona con gli scrittori Zora del Buono e Alain Claude Sulzer accompagnato dal pianista Andriy Dragan.
- Alle 15, dal Ristorante Approdo di Minusio, scatta la Run & Groove, un evento gratuito che unisce una corsa di 4,5 km lungo il lago a un DJ set sulla terrazza.
- Alle 16.30, il Teatro del gatto di Ascona propone Polvere di stelle, un'avventura teatrale poetica per bambini alla scoperta dell'universo.
- Sempre alle 16.30, al Museo Casorella di Locarno, si inaugura la mostra A Garden is a Choir con una performance sonora dell'artista Surani.
- Alle 17, la Chiesa di San Quirico a Minusio fa da sfondo a Musica antica a San Quirico, con Silvia Frigato ed Evangelina Mascardi che esploreranno il repertorio del primo Seicento italiano.
- In contemporanea, alle 17, la Chiesa Madonna del Sasso di Orselina ospita la Messa concertata e Requiem di Mozart, un solenne omaggio per l'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi.
- Sempre alle 17, ma nella chiesa di San Fedele a Verscio, il primo dei tre concerti della Rassegna autunnale nelle Terre di Pedemonte con un sestetto formato da musicisti del Maggio Musicale Fiorentino.
- Alle 18, al Teatro Dimitri di Verscio, va in scena Enzo Lou “JABoP”, uno spettacolo di magia intimo e poetico che invita il pubblico a lasciarsi meravigliare.
- Alle 18.30, il Collegio Papio di Ascona accoglie Orbita Chopin, un attesissimo recital del talentuoso pianista giapponese Hayato Sumino per classicAscona.
- Alle 20, il Palazzetto Fevi di Locarno si prepara ad accogliere l'intramontabile Gianni Morandi, che porterà sul palco i suoi grandi classici e i nuovi successi per una serata indimenticabile. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
Bellinzona e valli
- Si conclude oggi a SpazioReale a Monte Carasso la mostra itinerante World Press Photo Exhibition, con 140 tra le più rilevanti immagini di fotogiornalismo dell'anno.
- Al Nara è in programma la nona edizione della NaRaidata, classico evento dedicato alla Mountain Bike.
- Alle 8, dalla Scuola elementare di Claro, parte la Claro-Pizzo 2026, un'impegnativa gara di corsa in montagna seguita da pranzo e premiazioni.
- Alle 9, al posteggio del Centro La Rotonda di S. Antonino, torna il Mercatino Svuotacantine, un'ottima occasione per dare nuova vita agli oggetti inutilizzati all'insegna del riuso.
- Sempre alle 9, a Bellinzona, prende il via l'11ª Giornata dei Castelli Svizzeri, un vero e proprio viaggio nel tempo che animerà i manieri cittadini con musica, animazioni medievali, combattimenti e spettacoli per tutta la giornata.
- Alle 9.30, sulla scalinata del Cinema Forum di Bellinzona, c'è l'ultima occasione per partecipare a Bellinzona Secret Garden – Decoriamo con l’artista Yuri Catania, aggiungendo il proprio tocco floreale all'opera.
- Alle 14, al Centro Pro Natura di Acquacalda, si terrà l'incontro Il lupo: paure, sfide e convivenza, dove una biologa esperta spiegherà come approcciarsi al ritorno di questo predatore.
- Alle 20.15 il Cinema Forum di Bellinzona ospita la proiezione di Athro Rhimo, film in aramaico con la presenza del regista Aziz Said e di due membri del cast.
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