C'è Gianni Morandi e si festeggia l'autunno

SAVOSA - L'autunno entra nel vivo e il Ticino si prepara a vivere un fine settimana letteralmente esplosivo, capace di accontentare ogni palato. Che siate amanti della grande musica d'autore, appassionati di cinema e teatro contemporaneo, o inguaribili romantici alla ricerca dei sapori tradizionali tra grottini e castagnate, nel nostro Agendone troverete quello che da per voi. Dai palcoscenici illuminati per le star della musica, fino ai vicoli in festa per celebrare il “dolce far niente” e le eccellenze del nostro territorio, passando per festival dell'innovazione, rievocazioni storiche e giornate dedicate all'arte, non c'è davvero spazio per la noia. Preparatevi a riempire le vostre giornate: ecco il programma completo degli eventi da non perdere.