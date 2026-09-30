BELLINZONA
"Athro Rhimo" al cinema, in aramaico
Appuntamento al Cinema Forum domenica 4 ottobre
ATHRO RHIMO
"Athro Rhimo" al cinema, in aramaico
Appuntamento al Cinema Forum domenica 4 ottobre
BELLINZONA - Domenica 4 ottobre proiezione di "Athro Rhimo" al Cinema Forum di Bellinzona.
La storia di una madre con un figlio malato terminale che vive anche una separazione dal marito. La attende un lungo viaggio di speranza nella regione di Tur Abdin in Turchia. In lingua originale aramaica con sottotitoli in italiano.
Entrata ore 20. Inizio ore 20.15. Prezzo: 15 franchi. Posti limitati. Per riservazioni 076 506 94 60.
Organizzano Sara Demir ed Elizabet Ak. Per l’occasione saranno presenti il regista Aziz Said e altre due persone del cast.
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