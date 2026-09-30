Cerca e trova immobili
Segnalaci
BELLINZONA

"Athro Rhimo" al cinema, in aramaico

Appuntamento al Cinema Forum domenica 4 ottobre
"Athro Rhimo" al cinema, in aramaico
ATHRO RHIMO
di Redazione
"Athro Rhimo" al cinema, in aramaico
Appuntamento al Cinema Forum domenica 4 ottobre

BELLINZONA - Domenica 4 ottobre proiezione di "Athro Rhimo" al Cinema Forum di Bellinzona.

La storia di una madre con un figlio malato terminale che vive anche una separazione dal marito. La attende un lungo viaggio di speranza nella regione di Tur Abdin in Turchia. In lingua originale aramaica con sottotitoli in italiano.

Entrata ore 20. Inizio ore 20.15. Prezzo: 15 franchi. Posti limitati. Per riservazioni 076 506 94 60.

Organizzano Sara Demir ed Elizabet Ak. Per l’occasione saranno presenti il regista Aziz Said e altre due persone del cast.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
aramaicoathro rhimobellinzonacinema
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia
LIVE
LODRINO
2 gior
39
192

A 50 anni molla tutto e va ad aprire un baretto in spiaggia

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative
LIVE
VOTAZIONI
2 gior
222

Neutralità e alimentazione: affossate le due iniziative

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli
LIVE
CANTONE
2 gior
83
78

A caccia dei furbetti del sostegno sociale: ecco come fa il Cantone a trovarli

Elisa, fine della storia d'amore
LIVE
ITALIA
1 gior
6
7

Elisa, fine della storia d'amore

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%
LIVE
SVIZZERA
19 ore
146
277

Casse malati, ecco l'aumento per il 2027: in Ticino sarà del 3,7%

Bloccati per tre ore sul treno Tilo
LIVE
ITALIA/ CANTONE
1 gior
36
138

Bloccati per tre ore sul treno Tilo

La Fortezza si sgretola
LIVE
BELLINZONA
2 gior
81
182

La Fortezza si sgretola

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»
LIVE
CANADA
1 gior
9
127

Tumore al quarto stadio, ma il leone Elik non si arrende: «Avanti finché potrò»

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga
LIVE
CANTONE
1 gior
84
170

Dopo il furto di dati cambia l'elenco targhe: ora si paga

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato
LIVE
CONFINE
2 gior
19
89

Tradito dal selfie: al polso aveva il braccialetto rubato

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»
LIVE
DERBY
1 gior
114
338

«Hanno sequestrato la bandiera della Palestina a una bambina di dodici anni»

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»
LIVE
CANTONE
3 ore
31
67

Il sogno sfumato della Miss Universo ticinese. «Mi sono sentita abbandonata»

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
16
38

Atterraggio d’emergenza per il volo della Nazionale

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione
LIVE
PARADISO
12 ore
15
73

Davanti alla porta due ragazzine, avevano già svaligiato un'abitazione

È morto Norberto Crivelli
LIVE
SORENGO
18 ore

È morto Norberto Crivelli

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?
LIVE
ITALIA
1 gior
38
39

Caro carburanti: Eni abbassa i prezzi, parte l'effetto domino. E in Svizzera?

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo
LIVE
AIROLO
16 ore

Motociclista cade in una scarpata: la sua vita è in pericolo

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
27

La Fortezza crolla, Branda: «Ora parleremo con il Cantone»

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
9
68

Sacha Dalcol nuovo direttore di Gruppo del Corriere del Ticino

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa
LIVE
ITALIA
2 gior
14
71

Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»
LIVE
VOTAZIONI
2 gior

Neutralità, Farinelli: «Nemmeno tutti gli elettori UDC l'hanno votata». Chiesa: «In Ticino sensibilità maggiore»

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?
LIVE
CASSE MALATI
1 gior
53
146

Aumenteranno di nuovo. Ma di quanto?

Icardi, patente sospesa fino al... 2099
LIVE
CALCIO
2 gior
6
25

Icardi, patente sospesa fino al... 2099

Per la prima volta nel luogo in cui la figlia è stata uccisa
LIVE
LODRINO
3 ore

Per la prima volta nel luogo in cui la figlia è stata uccisa

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»
LIVE
SVIZZERA
22 ore
6
23

Il Lago di Costanza sparisce sotto i piedi: «Sembrava la bassa marea»

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega
LIVE
BRISSAGO
15 ore
4
11

Dall'Oktoberfest a precipitare dal pendio è un attimo. Viene recuperato dalla Rega

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Nel negozio in Viale Stazione con il coltello, resterà nel foyer

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior

Ma quanto costano le cure dei carcerati ticinesi

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»
LIVE
CANTONE
23 ore
22
63

Non sanno leggere e far di conto. «I risultati ticinesi di PISA 2025 sono preoccupanti»

«The Vad Vuc 1, Trump 0»
LIVE
CANTONE
21 ore
5
68

«The Vad Vuc 1, Trump 0»

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Non ne può più di prendersi cura della moglie... così la uccide

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi
LIVE
GINEVRA
12 ore
10
94

Un tuffo salato in acqua dolce, l’incursione di Gigi è costata 500 franchi

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
34

Sfreccia a 312 km/h sull'A40, patente sequestrata e multa... salata

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero
LIVE
SVIZZERA/FRANCIA
9 ore
6
18

Sfrecciava come un pazzo a 312 all'ora: record allarmante per un pirata della strada svizzero

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»
LIVE
COMMUNITY
16 ore
57
133

Premi di cassa malati, lo sfogo dei lettori: «Ogni anno le stesse parole»

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta
LIVE
HCAP - ANALISI
2 gior
14
60

Järventie, che trascinatore: la scommessa è già vinta

Elvis Merzlikins cambia squadra
LIVE
NHL
1 gior
3
18

Elvis Merzlikins cambia squadra

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior

27enne svizzera molestata a Monaco di Baviera

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»
LIVE
CANTONE
19 ore
112
273

Aumento inferiore alla media: «Segnale incoraggiante»

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
5
47

Soldati prende ufficialmente il posto di Marchesi

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»
LIVE
CANTONE / GRIGIONI
2 gior
1
21

Massimo, modello per gioco e contadino: «Rifarei agricoltura al 100%»

Lugano, un disastro
LIVE
HCL
11 ore
14
54

Lugano, un disastro

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»
LIVE
CANTONE
1 gior
36
54

«Un abuso d'autorità. Trasmetteteci la sentenza»

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti
LIVE
GERMANIA
2 gior
3

Bus turistico diretto all'Oktoberfest si ribalta: due morti e diversi feriti

L'effetto Sannino dura un tempo
LIVE
PROMOTION LEAGUE
2 gior
8
31

L'effetto Sannino dura un tempo

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia
LIVE
TENNIS
1 gior
11
20

Sinner o Alcaraz? Federer si sbilancia

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»
LIVE
CASSE MALATI
14 ore
36
119

In Ticino paghiamo più di tutti: «Tornare nella media nazionale sarà dura»

Locarno ha un nuovo negozio Coop
LIVE
LOCARNO
1 gior
12

Locarno ha un nuovo negozio Coop

Sbagli, ritardi e problemi all'atterraggio: Yakin frastornato dal volo
LIVE
NAZIONALE
1 gior
5
14

Sbagli, ritardi e problemi all'atterraggio: Yakin frastornato dal volo

Una grande «batosta» per Christoph Blocher
LIVE
SVIZZERA
2 gior
35
159

Una grande «batosta» per Christoph Blocher

ULTIME NOTIZIE AGENDA
Da Julie Arlin a Mario Casella: torna la rassegna culturale
LIVE
CAPRIASCA
17 ore
5

Da Julie Arlin a Mario Casella: torna la rassegna culturale

«Echi di eroi e demoni», l’OSI inaugura la nuova stagione tra miti e leggende
LIVE
LUGANO
1 gior
2

«Echi di eroi e demoni», l’OSI inaugura la nuova stagione tra miti e leggende

Il Festival delle Marionette torna a incantare Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior

Il Festival delle Marionette torna a incantare Lugano

Al Museo Casorella di Locarno un nuovo capitolo di BaseCamp
LIVE
LOCARNO
1 gior
6

Al Museo Casorella di Locarno un nuovo capitolo di BaseCamp

Brindiamo a un weekend che va...di corsa
LIVE
AGENDONE
5 gior
6

Brindiamo a un weekend che va...di corsa

ClassicAscona 2026: Bartoli, Gabetta e l'OSI protagonisti del weekend
LIVE
ASCONA
6 gior
1
3

ClassicAscona 2026: Bartoli, Gabetta e l'OSI protagonisti del weekend

classicAscona: un tutto esaurito per i Barocchisti
LIVE
ASCONA
1 sett
1

classicAscona: un tutto esaurito per i Barocchisti

50 anni (e 40 di musica) da celebrare insieme
LIVE
LUGANO
1 sett
4

50 anni (e 40 di musica) da celebrare insieme

Il "Primo Amore" di Mannarino sbarca a Zurigo
LIVE
ZURIGO
1 sett
1

Il "Primo Amore" di Mannarino sbarca a Zurigo

Dal Sol Levante al rombo delle fuoriserie: un weekend che ti sorprende
LIVE
AGENDONE
1 sett
4

Dal Sol Levante al rombo delle fuoriserie: un weekend che ti sorprende