50 anni (e 40 di musica) da celebrare insieme

Festa ha iniziato negli anni Ottanta, quando la musica elettronica era ancora legata a vinili, cassette e negozi di dischi. «Il DJ per me è sempre stato un modo di vivere la musica e costruire un’atmosfera con il pubblico», spiega. Gli anni Novanta, segnati da house, techno e acid, sono stati fondamentali per la sua formazione e per la crescita della scena ticinese.

Nel tempo, Festa ha vissuto la scena come DJ, produttore e organizzatore, mantenendo una ricerca musicale fedele all’underground e ispirata da artisti come Underground Resistance e Jeff Mills. Ha pubblicato produzioni e remix con AF Records e Swiss Electronic Music, puntando sull’indipendenza artistica e su progetti come The Sound of Lugano.