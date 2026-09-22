50 anni (e 40 di musica) da celebrare insieme
Andrea Festa sarà il protagonista dell'evento di sabato 26 settembre al Cerchio 91
Andrea Festa sarà il protagonista dell'evento di sabato 26 settembre al Cerchio 91
LUGANO - Andrea Festa, DJ, produttore e fondatore di Swiss Electronic Music, celebra sabato 26 settembre due traguardi: il cinquantesimo compleanno (che cade in realtà un paio di giorni dopo, il 28 settembre) e quarant’anni di carriera dietro i giradischi. Per festeggiare ha organizzato una serata al Cerchio 91 di Via Besso 42a a Lugano, alla quale saranno presenti numerosi ospiti musicali.
L’evento sarà l’occasione per ripercorrere la sua storia personale e quella della scena elettronica in Ticino, territorio centrale per la cultura dei DJ, dei club e dei rave.
Festa ha iniziato negli anni Ottanta, quando la musica elettronica era ancora legata a vinili, cassette e negozi di dischi. «Il DJ per me è sempre stato un modo di vivere la musica e costruire un’atmosfera con il pubblico», spiega. Gli anni Novanta, segnati da house, techno e acid, sono stati fondamentali per la sua formazione e per la crescita della scena ticinese.
Nel tempo, Festa ha vissuto la scena come DJ, produttore e organizzatore, mantenendo una ricerca musicale fedele all’underground e ispirata da artisti come Underground Resistance e Jeff Mills. Ha pubblicato produzioni e remix con AF Records e Swiss Electronic Music, puntando sull’indipendenza artistica e su progetti come The Sound of Lugano.
Oggi, con Swiss Electronic Music, vuole trasmettere la memoria della musica elettronica svizzera e ticinese alle nuove generazioni, creando opportunità per DJ e produttori emergenti. «La musica elettronica è nata anche da piccoli club e persone fuori dal sistema. Sono stato fortunato a viverla in prima persona», conclude Festa, pronto a festeggiare guardando al futuro.