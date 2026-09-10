Centro Culturale Chiasso: una stagione all’insegna della gioia

CHIASSO - La stagione culturale 2026/27 del Centro Culturale Chiasso si apre sotto il segno della gioia, tema guida scelto per ispirare una programmazione ricca e trasversale che coinvolge teatro, musica, danza, arti visive, letteratura e attività per tutte le età. Un concetto coraggioso e propositivo, che vuole offrire alla comunità una prospettiva positiva e un senso di speranza costruttiva, come sottolineato dal sindaco Bruno Arrigoni: «La gioia è contagiosa, ed è il motore più potente che abbiamo per far crescere la nostra comunità e vivere serenamente».