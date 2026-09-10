Cerca e trova immobili
Segnalaci
CHIASSO

Centro Culturale Chiasso: una stagione all’insegna della gioia

Prsentato il programma del Cinema Teatro, del m.a.x. museo, dello Spazio Officina e delle altre attività cittadine
Centro Culturale Chiasso: una stagione all’insegna della gioia
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Centro Culturale Chiasso
elaborata da Redazione
Centro Culturale Chiasso: una stagione all’insegna della gioia
Prsentato il programma del Cinema Teatro, del m.a.x. museo, dello Spazio Officina e delle altre attività cittadine

CHIASSO - La stagione culturale 2026/27 del Centro Culturale Chiasso si apre sotto il segno della gioia, tema guida scelto per ispirare una programmazione ricca e trasversale che coinvolge teatro, musica, danza, arti visive, letteratura e attività per tutte le età. Un concetto coraggioso e propositivo, che vuole offrire alla comunità una prospettiva positiva e un senso di speranza costruttiva, come sottolineato dal sindaco Bruno Arrigoni: «La gioia è contagiosa, ed è il motore più potente che abbiamo per far crescere la nostra comunità e vivere serenamente».

La gioia come strumento di scoperta
La stagione si sviluppa attorno all’idea che la gioia non sia una semplice emozione passeggera, ma uno stato d’animo forte e duraturo, capace di illuminare, unire e meravigliare. Come ricorda Nicoletta Ossanna Cavadini, responsabile del Centro Culturale Chiasso, la cultura ha il compito di «rendere visibile l’invisibile e dare corpo a quella delicatezza che ci può sostenere nelle difficoltà quotidiane». Il programma invita il pubblico a riscoprire la gioia come strumento di scoperta, crescita personale e condivisione.

Teatro, musica e danza: una stagione per tutti
Il Cinema Teatro di Chiasso, diretto da Jurij Meile, propone una stagione articolata in rassegne tematiche e percorsi trasversali, con spettacoli che spaziano dalla prosa alla musica, dalla danza al cinema. Tra gli appuntamenti di rilievo:

    • "Io sono perfetto" con Paolo Ruffini, spettacolo che celebra la diversità e l’inclusione.
    • "Gaber – Mi fa male il mondo" con Neri Marcorè, un viaggio nel teatro-canzone di Gaber e Luporini.
    • "Dance of the sun" della Geneva Camerata, un concerto sinfonico interamente ballato e suonato a memoria.
    • "Erano tutti miei figli" di Arthur Miller, diretto e interpretato da Elio De Capitani.
    • "La rivolta della gioia" di Cristian Ceresoli con Silvia Gallerano, spettacolo teatrale e musicale che mette in scena la gioiosa rivolta dei bambini contro le guerre degli adulti.
    • "Chiasso Jazz", festival internazionale di cultura e musica jazz.

Non mancano le rassegne dedicate ai più giovani (Senza Confini), al cinema musicato dal vivo (Quanto Buster!), alla musica classica e contemporanea (Ludwig200, Viva Verdi!, Fuego!), e ai grandi temi civili e sociali (I have a dream!, Entusiasmo d’acciaio).

Mostre e percorsi espositivi
La stagione espositiva del m.a.x. museo e dello Spazio Officina si apre con la mostra "Niklaus Troxler. La grafica a ritmo di jazz", dedicata a uno dei grandi protagonisti della grafica svizzera contemporanea, capace di tradurre visivamente l’essenza della musica jazz. Segue "Design millenario. L’innovazione delle idee", che mette in dialogo oggetti millenari e icone del design contemporaneo, esplorando la continuità delle idee progettuali attraverso i secoli.

Lo Spazio Officina ospita inoltre "Olivier Mosset – John Armleder. Esplorazioni artistiche: Toblerones e Thè", "Aurum. Dal fuoco alla forma" (sulla storia dell’oro e della Valcambi), "Carla Prina. Astrattismo armonico" e "Giuliano Togni. Arte e incisione estroflessa e introflessa", con focus su artisti legati al territorio e di respiro internazionale.

Letteratura, corsi e attività per la comunità
Il festival ChiassoLetteraria giunge alla 21esima edizione, confermandosi appuntamento di rilievo nel panorama culturale svizzero, con incontri, reading, concerti e mostre che riflettono sulle grandi questioni del presente. Il Centro Internazionale d’Arte e Grafica (CIAG) propone corsi di fumetto, arte e laboratori creativi per tutte le età, mentre la Biblioteca comunale partecipa a iniziative nazionali come il Biblioweekend e offre servizi di prestito, consultazione e attività didattiche.

Museo diffuso e iniziative speciali
Il progetto di museo diffuso d’arte pubblica porta opere d’arte nei luoghi della vita quotidiana di Chiasso, rendendo la bellezza accessibile a tutti e valorizzando il patrimonio artistico della città. Numerose sono anche le visite guidate, i laboratori didattici, le conferenze e le gite culturali organizzate in collaborazione con associazioni e partner locali e internazionali.

Un polo culturale aperto e inclusivo
Il Centro Culturale Chiasso si conferma così un polo di riferimento per la cultura, l’arte e la formazione, aperto alle contaminazioni e alle nuove generazioni, attento alle sfide del presente e capace di offrire occasioni di incontro, crescita e partecipazione. Una stagione che invita a lasciarsi contagiare dalla gioia e a vivere la cultura come esperienza condivisa e motore di comunità.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
arti visivecentro culturale chiassodanzaletteraturamusicastagione culturaleteatro
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior
4

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
21 ore

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
2 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
1 gior
67
168

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
19 ore
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
1 gior
22
71

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
68

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
23 ore

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
6 ore
14
77

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
22 ore
3
12

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
3 gior
19
57

Ancora più grosso. E gara sia

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
23 ore

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
92

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
1 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
93

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
1 gior
51
85

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
10 ore
37
71

«Mastini e sentinelle per salvarci»

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
1 gior
19
51

Pestoni: un triste capolinea?

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
1 gior
6
68

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
3 gior
27
42

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
1 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
3 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
10 ore
2
21

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
7 ore
19
41

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 gior
41
193

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
65

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
1 gior
53
45

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
1 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
10 ore
21
100

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
121
229

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
1 gior
35
46

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
1 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
6 ore
2
18

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
2 gior
28
47

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
2 gior
7
62

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
1 gior
2
23

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
1 gior
12
29

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
2 gior
25
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
2 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
3 gior
8
79

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
2 gior
26
147

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Una notte da quasi 12mila fulmini
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
12

Una notte da quasi 12mila fulmini

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
LIVE
ZURIGO
1 gior

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
10

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
LIVE
MONDO
1 gior
1
11

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Cacciatore trovato senza vita dopo una caduta

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»
LIVE
CANTONE
5 ore
45
106

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»

ULTIME NOTIZIE AGENDA
Nella sua 19esima stagione il Jazz Cat Club si tinge di soul
LIVE
ASCONA
2 ore

Nella sua 19esima stagione il Jazz Cat Club si tinge di soul

Esplorando "Le parole del corpo"
LIVE
POSCHIAVO (GR)
1 gior
1

Esplorando "Le parole del corpo"

Sognare Bollywood tra le macerie di Kabul
LIVE
MONTE CARASSO
1 gior

Sognare Bollywood tra le macerie di Kabul

Un viaggio visivo tra le giornate di Andrea Vitali
LIVE
CHIASSO
1 gior
2

Un viaggio visivo tra le giornate di Andrea Vitali

In concerto, per il Nepal
LIVE
LOSONE
2 gior
1

In concerto, per il Nepal

Dai grandi concorsi internazionali al Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
1

Dai grandi concorsi internazionali al Ticino

50 anni dopo "Piccola e fragile", Drupi arriva a Lugano
LIVE
LUGANO
3 gior
7

50 anni dopo "Piccola e fragile", Drupi arriva a Lugano

Ascensore per il patibolo con la tromba di Paolo Fresu
LIVE
LUGANO
3 gior
2

Ascensore per il patibolo con la tromba di Paolo Fresu

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!
LIVE
AGENDONE
6 gior

Fra motori (vintage) rombanti, fumetti e brindisi a cielo aperto: ma che bel weekend!

“La catastròfa": la tragedia di Marcinelle rivive sul palco tra memoria e musica
LIVE
LUGANO
1 sett
1

“La catastròfa": la tragedia di Marcinelle rivive sul palco tra memoria e musica