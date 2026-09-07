50 anni dopo "Piccola e fragile", Drupi arriva a Lugano

Il concerto offrirà al pubblico un viaggio attraverso i brani più amati di Drupi, da "Vado via" a "Piccola e fragile", passando per "Sereno è", "Sambariò", "Soli" e "Regalami un sorriso". Queste canzoni, che hanno attraversato decenni, continuano a emozionare grazie al timbro graffiante e intenso dell'artista e alla sua interpretazione appassionata.