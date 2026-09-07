50 anni dopo "Piccola e fragile", Drupi arriva a Lugano
Il cantautore italiano sarà al Palazzo dei Congressi il 9 gennaio 2027
LUGANO - Drupi, una delle voci più riconoscibili della musica italiana, sarà protagonista di una serata speciale al Palazzo dei Congressi di Lugano sabato 9 gennaio 2027 alle ore 20.30. L'artista, che vanta una carriera lunga oltre mezzo secolo, salirà sul palco con il suo "50 anni da Piccola e Fragile tour", un evento che celebra le canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana.
Il concerto offrirà al pubblico un viaggio attraverso i brani più amati di Drupi, da "Vado via" a "Piccola e fragile", passando per "Sereno è", "Sambariò", "Soli" e "Regalami un sorriso". Queste canzoni, che hanno attraversato decenni, continuano a emozionare grazie al timbro graffiante e intenso dell'artista e alla sua interpretazione appassionata.
"50 anni da Piccola e Fragile tour" si presenta come un'occasione unica per rivivere dal vivo i grandi successi di Drupi e per riscoprire una storia artistica capace di unire generazioni diverse. La tappa di Lugano, ospitata nella prestigiosa cornice del Palazzo dei Congressi, promette una serata interamente dedicata alla musica e alla voce di uno dei protagonisti della canzone italiana.
Prevendita disponibile su Biglietteria.ch. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.arlive.it.