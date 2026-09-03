“La catastròfa": la tragedia di Marcinelle rivive sul palco tra memoria e musica

Prodotto dal Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e diretto da Riccardo Frati, lo spettacolo propone musiche e canzoni composte ed eseguite da Etta Scollo, con la voce recitante di Leonardo De Colle. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito laclugano.ch.

Lo spettacolo prende le mosse dall’opera di Paolo Di Stefano, e dà voce a sopravvissuti, soccorritori, vedove e orfani. Le loro testimonianze si intrecciano con la ricostruzione degli eventi, basata sugli atti processuali e sugli interrogatori. Ne emerge un racconto che unisce memoria storica e creazione artistica, restituendo alla tragedia una forte dimensione civile ed emotiva.