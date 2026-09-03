“La catastròfa": la tragedia di Marcinelle rivive sul palco tra memoria e musica
Appuntamento al Lac martedì 15 settembre. Entrata gratuita
Appuntamento al Lac martedì 15 settembre. Entrata gratuita
LUGANO - Si intitola La catastròfa. Con l'accento rigorosamente sulla o, e ripercorre una delle pagine più triste della storia contemporanea: la tragedia di Marcinelle, avvenuta la mattina dell’8 agosto 1956 in un distretto carbonifero del Belgio. Nell’incidente, scatenato da un incendio a 975 metri sottoterra, morirono 262 minatori. Tra loro 136 emigranti italiani, costretti a lavorare in condizioni precarie in seguito allo scambio italo-belga tra uomini e carbone siglato nel 1946.
Lo spettacolo andrà in scena martedì 15 settembre alle ore 20, nella Sala Teatro del LAC di Lugano, e sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito laclugano.ch.
Prodotto dal Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa e diretto da Riccardo Frati, lo spettacolo propone musiche e canzoni composte ed eseguite da Etta Scollo, con la voce recitante di Leonardo De Colle. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria sul sito laclugano.ch.
Lo spettacolo prende le mosse dall’opera di Paolo Di Stefano, e dà voce a sopravvissuti, soccorritori, vedove e orfani. Le loro testimonianze si intrecciano con la ricostruzione degli eventi, basata sugli atti processuali e sugli interrogatori. Ne emerge un racconto che unisce memoria storica e creazione artistica, restituendo alla tragedia una forte dimensione civile ed emotiva.