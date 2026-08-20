Una conversazione con Felice Varini
Un dialogo sull'arte che trasforma lo spazio, in programma mercoledì 2 settembre alle 18 nella Hall del LAC
LUGANO - Mercoledi 2 settembre alle ore 18, nella Hall del LAC di Lugano, Felice Varini converserà con Barbara Paltenghi Malacrida e Marco Franciolli. L'appuntamento nasce dalla collaborazione tra le Città di Lugano, Locarno e Mendrisio ed è presentato nell'ambito di LAC edu.
A dialogare con l'artista sono i due curatori che ne stanno raccontando il lavoro in Ticino: Paltenghi Malacrida, curatrice della mostra monografica al Museo d'arte di Mendrisio, visitabile fino all'11 ottobre, e Franciolli, curatore di "L'occhio dinamico. Traiettorie della percezione", in corso al Museo Casa Rusca di Locarno. Al centro dell'incontro, una ricerca che dagli anni Ottanta ha rinnovato il rapporto tra pittura, spazio e spettatore, tra interventi site-specific, grandi composizioni geometriche e attenzione ai meccanismi della visione.
Cerchi, ellissi, quadrati e poligoni si sviluppano sulle superfici architettoniche, attraversando pareti, pavimenti e soffitti: da un determinato punto di osservazione, i diversi elementi si ricompongono in una forma precisa e compiuta. L'architettura diventa una superficie pittorica tridimensionale e lo sguardo lo strumento attraverso cui l'immagine prende forma, trasformando il pubblico in parte integrante della composizione.
La conversazione sarà un invito a entrare nel laboratorio creativo dell'artista e a ripercorrere le tappe di un percorso che ha portato la pittura fuori dai suoi confini tradizionali, in relazione con l'architettura, il contesto urbano, il movimento e la presenza del pubblico.