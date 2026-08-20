Una conversazione con Felice Varini

Cerchi, ellissi, quadrati e poligoni si sviluppano sulle superfici architettoniche, attraversando pareti, pavimenti e soffitti: da un determinato punto di osservazione, i diversi elementi si ricompongono in una forma precisa e compiuta. L'architettura diventa una superficie pittorica tridimensionale e lo sguardo lo strumento attraverso cui l'immagine prende forma, trasformando il pubblico in parte integrante della composizione.

La conversazione sarà un invito a entrare nel laboratorio creativo dell'artista e a ripercorrere le tappe di un percorso che ha portato la pittura fuori dai suoi confini tradizionali, in relazione con l'architettura, il contesto urbano, il movimento e la presenza del pubblico.