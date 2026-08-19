Tour de Suisse de l’Humanité a Lugano con storie di esilio, accoglienza e integrazione

LUGANO - Da venerdì 4 a domenica 6 settembre, l’Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati (OSAR) farà tappa a Lugano con il Tour de Suisse de l’Humanité. A comunicarlo è SOS Ticino, associazione umanitaria non profit attiva nei settori della migrazione, della disoccupazione e dell’impresa sociale. La mostra itinerante ha l’obiettivo di favorire un incontro aperto e rispettoso tra persone e culture, proponendo testimonianze ed esperienze legate all’esilio, all’asilo e all’integrazione.