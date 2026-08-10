Settembre al Teatro Foce: da Tell a Messina Denaro

Il 12 e 13 settembre va in scena “Una vacanza memorabile”, commedia della compagnia amatoriale Gli Imperfetti, tratta dal testo di Harold Brooke e Kay Bannerman e diretta da G. Andrea Carbini. Ambientata nelle Alpi francesi degli anni Cinquanta, la pièce racconta una serie di equivoci, incontri inattesi e situazioni imprevedibili: tra un direttore d’albergo improvvisato seduttore, nuovi ospiti con secondi fini e vecchie conoscenze che riemergono, quella che sembra una tranquilla vacanza si trasforma in una successione di colpi di scena.

Il 26 e 27 settembre il FOCE ospita “Hydra”, nuova creazione della compagnia Grande Giro. Lo spettacolo intreccia teatro, movimento, videoproiezioni e paesaggi sonori in un racconto sospeso tra mito e distopia. In scena quattro performer danno vita a un mondo sommerso, allegoria di un futuro in cui l’essere umano non riesce a preservare la propria civiltà e l’ecosistema. Attraverso una scenografia in continua trasformazione, “Hydra” propone un viaggio tra cronaca e immaginazione, sollevando una riflessione sul presente e sul futuro e ponendo una domanda urgente: cosa possiamo fare, adesso?