A Casa Rusca una mostra sulla percezione tra arte e algoritmi

Il percorso, articolato in sei sezioni, mette in discussione l’idea di uno sguardo neutro: dalle illusioni ottiche e dai paradossi visivi si passa a installazioni immersive che coinvolgono direttamente il corpo dello spettatore. Un focus è dedicato alle anamorfosi, mentre la sezione finale affronta l’impatto degli algoritmi, intesi come dispositivi capaci di organizzare e mediare la percezione contemporanea.

L’inaugurazione coincide con l’apertura del Locarno Film Festival, rafforzando il legame tra il museo e la manifestazione. Il catalogo raccoglie contributi di specialisti e include un saggio di Giona A. Nazzaro sul rapporto tra fenomeni percettivi e linguaggio cinematografico.