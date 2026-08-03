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Vallemaggia Magic Blues, finale con la Magic Rock Night

Una serata con Larissa Baumann, Take The 55, Eric Steckel e gli svizzeri Sideburn
Vallemaggia Magic Blues, finale con la Magic Rock Night
Vallemaggia Magic Blues
di Corinne CirignottaGiornalista in stage
Vallemaggia Magic Blues, finale con la Magic Rock Night
Una serata con Larissa Baumann, Take The 55, Eric Steckel e gli svizzeri Sideburn

VALLE MAGGIA - Il Vallemaggia Magic Blues 2026 si prepara al gran finale con due appuntamenti nella cornice dei Ronchini di Maggia, dove soul, blues e rock regaleranno al pubblico due serate di musica dal vivo.

Mercoledì 5 agosto sarà protagonista Larissa Baumann, vincitrice del Blues Music Awards Switzerland 2025 e tra le voci più interessanti della nuova scena musicale elvetica. Nel 2014 ha conquistato il premio Best Solo Performance al Festival di Primavera di Pyongyang e, grazie a brani come Gotta Break Free e Showtime, ha saputo affermarsi anche oltre i confini nazionali. Ai Ronchini di Maggia promette uno spettacolo elegante, coinvolgente e ricco di emozioni. È tempo di… Showtime!

Ad aprire la serata saranno i Take The 55, protagonisti di un viaggio musicale lungo l'Interstate 55, da St. Louis a New Orleans, attraverso Memphis, il Mississippi e le paludi della Louisiana. Guidati da Andy Boller, già al fianco di Bo Diddley, insieme a Felix Hohl e Lo Trottmann, che ha condiviso il palco con Johnny Cash, proporranno il blues e il southern sound più autentici, accompagnati da una solida sezione ritmica basilese.

Giovedì 6 agosto il festival si concluderà con la seconda Magic Rock Night, che vedrà protagonisti il texano Eric Steckel e gli svizzeri Sideburn, tra le band hard rock più apprezzate della scena europea.

Ad aprire la serata saranno i Sideburn, storica formazione di Losanna che da oltre venticinque anni porta sui palchi internazionali il proprio hard rock ispirato ad AC/DC, ZZ Top e Rose Tattoo, condividendo la scena con band leggendarie come Kiss e Motörhead. Quattro concerti, due serate e un unico grande finale: il Vallemaggia Magic Blues saluta la sua 24ª edizione con un concentrato di qualità artistica, energia e passione, nella magica atmosfera dei Ronchini di Maggia.

Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00.

I biglietti saranno disponibili al seguente link: https://biglietteria.ch/rassegna/vallemaggia-magic-blues-2026/2657

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