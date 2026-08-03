Vallemaggia Magic Blues, finale con la Magic Rock Night

Mercoledì 5 agosto sarà protagonista Larissa Baumann, vincitrice del Blues Music Awards Switzerland 2025 e tra le voci più interessanti della nuova scena musicale elvetica. Nel 2014 ha conquistato il premio Best Solo Performance al Festival di Primavera di Pyongyang e, grazie a brani come Gotta Break Free e Showtime, ha saputo affermarsi anche oltre i confini nazionali. Ai Ronchini di Maggia promette uno spettacolo elegante, coinvolgente e ricco di emozioni. È tempo di… Showtime!