Vallemaggia Magic Blues, finale con la Magic Rock Night
Una serata con Larissa Baumann, Take The 55, Eric Steckel e gli svizzeri Sideburn
VALLE MAGGIA - Il Vallemaggia Magic Blues 2026 si prepara al gran finale con due appuntamenti nella cornice dei Ronchini di Maggia, dove soul, blues e rock regaleranno al pubblico due serate di musica dal vivo.
Mercoledì 5 agosto sarà protagonista Larissa Baumann, vincitrice del Blues Music Awards Switzerland 2025 e tra le voci più interessanti della nuova scena musicale elvetica. Nel 2014 ha conquistato il premio Best Solo Performance al Festival di Primavera di Pyongyang e, grazie a brani come Gotta Break Free e Showtime, ha saputo affermarsi anche oltre i confini nazionali. Ai Ronchini di Maggia promette uno spettacolo elegante, coinvolgente e ricco di emozioni. È tempo di… Showtime!
Ad aprire la serata saranno i Take The 55, protagonisti di un viaggio musicale lungo l'Interstate 55, da St. Louis a New Orleans, attraverso Memphis, il Mississippi e le paludi della Louisiana. Guidati da Andy Boller, già al fianco di Bo Diddley, insieme a Felix Hohl e Lo Trottmann, che ha condiviso il palco con Johnny Cash, proporranno il blues e il southern sound più autentici, accompagnati da una solida sezione ritmica basilese.
Giovedì 6 agosto il festival si concluderà con la seconda Magic Rock Night, che vedrà protagonisti il texano Eric Steckel e gli svizzeri Sideburn, tra le band hard rock più apprezzate della scena europea.
Ad aprire la serata saranno i Sideburn, storica formazione di Losanna che da oltre venticinque anni porta sui palchi internazionali il proprio hard rock ispirato ad AC/DC, ZZ Top e Rose Tattoo, condividendo la scena con band leggendarie come Kiss e Motörhead. Quattro concerti, due serate e un unico grande finale: il Vallemaggia Magic Blues saluta la sua 24ª edizione con un concentrato di qualità artistica, energia e passione, nella magica atmosfera dei Ronchini di Maggia.
Tutti i concerti iniziano alle ore 21.00.
I biglietti saranno disponibili al seguente link: https://biglietteria.ch/rassegna/vallemaggia-magic-blues-2026/2657