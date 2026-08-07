Perdersi tra le macchie del Pardo (o dove volete voi)
Weekend ricco di eventi in Ticino tra i ritmi brasiliani del Samba Fest a Lugano, la magia del cinema all'aperto e le tradizionali sagre di paese nelle valli.
SAVOSA - Ci aspetta un fine settimana dal sapore tipicamente estivo, perfetto per chi ha voglia di fare festa ma anche per chi cerca un po' di refrigerio in quota. Dalle atmosfere calde e coinvolgenti che trasformeranno le piazze in un angolo di Brasile, fino alle immancabili proiezioni sotto le stelle che ci faranno vivere la vera “magia del cinema”. Non mancheranno le tradizionali feste di paese, le sagre dove gustare i prodotti del territorio e le escursioni alla scoperta dei nostri meravigliosi paesaggi alpini. Che siate amanti della musica latina, cinefili appassionati o esploratori della domenica, il Ticino offre un ventaglio di appuntamenti davvero per tutti i gusti. Ecco il programma completo.
Venerdì 7 agosto
Lugano e dintorni
- Al Parco Ciani di Lugano esplode l'energia del Samba Fest 2026 – Il Brasile nel cuore di Lugano. A partire dalle 17, il boschetto si animerà con due giorni di musica dal vivo, capoeira, street food brasiliano e cultura, per un evento completamente gratuito.
- Per chi ama la musica elettronica, le Terrazze Foce ospitano un coinvolgente DJ set a Lugano Marittima a partire dalle 18.
- Alla Bottega di Gandria va in scena Invaso dalla luce, non é più azzurro. Alle 19, il cantautore svizzero-uruguayano Romeo Taddei trasporterà il pubblico nel suo universo musicale fatto di appartenenze e attraversamenti, accompagnato dal sax di Mirko Roccato.
- Atmosfere magiche allo Swiss Diamond Boutique Hotel La Romantica di Melide con La Romantica Chamber Series: Swanlake & Sunset. Dalle 19.15, un esclusivo concerto di musica classica accompagnato da un drink al tramonto. Le prevendite sono disponibili su Biglietteria.ch.
- La serata a Lugano Marittima prosegue alle 20 con il DJ set Heads Above b2b Edison Cabrino, per ballare in riva al lago.
- Sulla Rivetta Tell, sempre a Lugano, torna l'appuntamento con La Milonga. Dalle 21, gli appassionati potranno lasciarsi trasportare dal celebre ballo argentino insieme ai ballerini della scuola New Style Dance.
Mendrisiotto
- A Capolago, presso il Fiore di pietra sul Monte Generoso, vi aspetta una Latin music night. Partenza col trenino alle 19 per una serata a 1704 metri di altezza con aperitivo, risotto, un tramonto mozzafiato e balli sfrenati.
- Nel suggestivo borgo di Meride prende il via Meride ritmo. Dalle 19, la festa estiva più attesa della regione propone una serata chiassosa dedicata alla musica reggae e dancehall con i Biomassa, preceduti da Dj Mät.
Locarnese
- Una giornata molto intensa per il Locarno Film Festival. Scopri qui il programma odierno.
- Allo Spazio ELLE di Locarno, La Rada celebra i suoi trent'anni con La pelle della biscia. Dalle 18, un affascinante progetto espositivo e performativo che intreccia installazioni, interventi sonori e materiali d'archivio.
- Al Teatro Dimitri di Verscio va in scena La grinta. Alle 20, questo affresco corale esplorerà le contraddizioni della resilienza nella società contemporanea, invitando lo spettatore a una profonda riflessione su cosa significhi davvero resistere.
Bellinzona e valli
- In Piazza del Sole a Bellinzona, alle 10.30, si inaugura l'installazione itinerante CO2 – Curare luoghi con le piante. Una struttura modulare in materiali biocompatibili pensata per portare il verde nel cuore della città.
- Al Palais Suisse di Faido, alle 18, la professoressa Simona Boscani Leoni terrà la conferenza La scoperta scientifica della montagna, un viaggio affascinante sulle orme del naturalista Johann Jakob Scheuchzer e l'esplorazione delle Alpi.
- A San Bernardino prende il via Alpine Gourmet. Dalle 18, la nuova Piazzetta Brocco ospiterà chef di alto livello per un imperdibile percorso gastronomico.
- A Sobrio, nel capannone delle feste, grande serata all'insegna della musica dal vivo con The Vad Vuc e Antani Project. I concerti iniziano alle 21, ma già da prima sarà possibile gustare ottimo street food.
- Nella suggestiva cornice di Castel Grande a Bellinzona, alle 21.15, il Coop Open Air Cinema Bellinzona propone la proiezione sotto le stelle del film “Una di famiglia – The housemaid”.
Sabato 8 agosto
Lugano e dintorni
- Al Lido di Lugano, a partire dalle 9, spazio al divertimento con il Family Day, una giornata interamente dedicata alle famiglie con attività ludiche e momenti di svago per grandi e piccini.
- Dalle 17, alla spiaggetta-lido di Magliaso, torna Estatiamo Magliaso 2026. Un'occasione per trascorrere una serata in allegria tra divertimento e buon cibo.
- Sempre alle 17, il Boschetto del Parco Ciani di Lugano si anima con la terza edizione del Samba Fest 2026, un'immersione nella cultura brasiliana tra concerti, esibizioni di capoeira, street food e mercatini.
- Sulle Terrazze Foce a Lugano, dalle 18, l'atmosfera si scalda con il DJ set a Lugano Marittima, perfetto per un aperitivo in compagnia.
- La serata musicale prosegue alle 20 con il DJ set Ces7a, che animerà la chiusura del weekend a Lugano Marittima.
- Per chi ama i ritmi caraibici, alle 21 alla Rivetta Tell di Lugano va in scena Alma Latina, una serata di balli con i ballerini delle scuole Luana Dance Academy e AN The Dance School, accompagnati da DJ Ode.
Mendrisiotto
- A Capolago, con partenza alle 19, vi aspetta la Dinner Fiore di pietra. Un viaggio romantico con il trenino a cremagliera fino in vetta, dove potrete gustare una cena à la carte ammirando il panorama al tramonto.
Locarnese
- Una giornata molto intensa per il Locarno Film Festival. Scopri qui il programma completo.
- A Brissago, gli Amici della Montagna vi invitano alla Festa rifugio capanna Al Legn a 1'800 metri di altitudine. È possibile salire a piedi dal Cortaccio o approfittare dei voli in elicottero.
- Alle 10, dalla Stazione FFS di Locarno, parte Sulle orme del Festival, un affascinante viaggio tra le vie della città per scoprire aneddoti e luoghi simbolo che hanno reso celebre il Locarno Film Festival.
- Dalle 10 alle 16 torna il Mercatino nel bosco al Colle San Marco a Pian Carignano, nel territorio di Ronco sopra Ascona.
- Alle 14 al Museo Casorella di Locarno presentazione della mostra Anche noi siamo il Festival! Voci sulla storia del Festival del film di Locarno, in presenza dei curatori Joséphine Métraux e Cyril Cordoba.
- La Chiesa di San Gottardo a Intragna ospita alle 17 i Concerti Classici di Intragna, con un'esibizione in duo per flauto di Pan (Hanspeter Oggier) e violino (Laida Alberdi).
- Alle 19, nella Chiesa di San Remigio a Loco, il chitarrista svizzero Dave Gisler presenta il suo nuovo programma Dave Gisler - Solo Electric Guitar, un'esibizione di jazz contemporaneo libero dalle sfumature rock e avant-garde.
- Alle 20, l'Accademia Teatro Dimitri di Verscio porta in scena VaRRRiété – Avventura in alto mare. Dieci studenti si trasformano in intrepidi pirati per uno spettacolo che intreccia danza, acrobatica e arte clownesca.
Bellinzona e valli
- Nel centro di Bellinzona, a partire dalle 7.30, torna il tradizionale Mercato del sabato, l'appuntamento ideale per scoprire i prodotti del territorio.
- Sull'aerodromo di Ambrì, dalle 8, prende il via il Fly & Grill Ambrì. Una giornata di festa dedicata all'aviazione con voli panoramici in elicottero, esposizioni di velivoli storici e una ricca grigliata a mezzogiorno.
- Prende il via alle 9 a San Bernardino (GR) la giornata di trail running tra natura, sport e adrenalina del Sanbe Trail & Vertical Contest 2026.
- Alle 10, le vie del nucleo di Dalpe si animano con Mercatomania Dalpe, un evento che da vent'anni attira appassionati con oltre 80 bancarelle di artigianato, prodotti freschi e un ricco programma di intrattenimento.
- Sempre alle 10, dall'InfoPoint di Piazza Collegiata a Bellinzona, parte il tour guidato gratuito Experience the Middle Ages in Bellinzona: the tour, un viaggio nel tempo fino a Castelgrande con possibili incontri “storici” a sorpresa.
- A Isone, in Piazza San Luriens, dalle 17.30 si accende la Griglia in piazza per le feste San Lorenzo, seguita da musica e balli in compagnia di Dario&Katia.
- A Carena, dalle 18, si celebra la tradizionale Festa S. Jorio negli spazi della Protezione Civile, con griglia, buvette e tanta musica.
- Nel nucleo di Tengia, alle 18.30, risuonano le musiche popolari siciliane con La Scurdära, un concerto di Mattia Mirenda e Valentina Castiglione seguito da una cena in piazza.
- A Sobrio, nel capannone delle feste, dalle 19 vi aspetta una Serata con l'orchestra Giuliano e i Baroni. Si parte con una fornitissima griglia per poi ballare sulle note dell'orchestra a otto elementi dalle 21.
- Alle 20 debutta nella Chiesa di San Pietro a Buseno (GR) il FestivalMusica del Grigionitaliano.
- La serata si conclude alle 21.15 nella suggestiva cornice di Castelgrande a Bellinzona con il Coop Open Air Cinema Bellinzona, che proietterà il film d'animazione “Minions & Mother”.
Domenica 9 agosto
Lugano e dintorni
- Allo spazio Oltre la Siepe di Lugano, alle 10, va in scena Danzaterapia. Un'esperienza a tu per tu con il tuo corpo - Laboratorio di espressione corporea, un'occasione unica per esplorare l'espressione corporea.
- A Morcote, guide esperte vi accompagneranno alla scoperta della storia e delle bellezze botaniche con le Visite guidate gratuite – Parco Scherrer. Appuntamento all'entrata in Riva di Pilastri a partire dalle 11.
- La Chiesa Sant'Abbondio di Gentilino ospita Il cantore della semplicità alle 17. Una lettura speciale nel 64º anniversario della morte di Hermann Hesse, dedicata alla sua appassionata biografia su Francesco d'Assisi, con le voci di Antonio Ballerio ed Ernst Süss.
- La rassegna Ceresio Estate fa tappa a Morcote, allo Spazio Garavello 7, alle 19. Il gruppo Rebel Bit proporrà il concerto “Oltre il confine, tra Classico e Pop”.
- Al Parco comunale di Bioggio, alle 20, energia pura con la Big Band Kantonsschule Zürich Nord a Bioggio. Un coinvolgente concerto all'aperto che spazierà dallo swing classico al latin jazz e funk.
Mendrisiotto
- A Bruzella, la Fondazione Rolla (spazio Kindergarten) apre le porte alle 14 per la mostra fotografica Was America. Un'esposizione curata da Francesco Zanot che, attraverso quarantadue opere di vari autori, rievoca l'atmosfera della classe media americana dagli anni '30 alla fine del XX secolo.
Locarnese
- Una giornata molto intensa per il Locarno Film Festival. Scopri qui il programma completo.
- Nel prato vicino al museo Walserhaus di Bosco/Gurin, alle 17, va in scena Aria Terra Acqua Fuoco. Una colorata narrazione animata di e con Moira Dellatorre che, tra voci misteriose e canti, porterà grandi e piccini a scoprire le meraviglie dei quattro elementi.
- Al Teatro Dimitri di Verscio, alle 18, appuntamento con il Cabaret Sorelle Forelle. Tre donne clown daranno vita a una serata poetica e irriverente, piena di umorismo, musica e una buona dose di follia.
Bellinzona e valli
- In Valle Bedretto torna Mangia e cammina sugli alpi, evento giunto alla 14esima edizione e le sui iscrizioni si sono chiuse in pochi minuti.
- Partenza alle 9.15 da Lurengo per l'Escursione: riscopriamo i nostri villaggi. Accompagnati da Valerio Jelmini e Fabrizio Viscontini, i partecipanti esploreranno la storia, l'arte e il territorio di Lurengo, Deggio e Catto nel Comune di Quinto.
- A San Bernardino (GR) dalle 10 alle 17 Mercatino dei prodotti locali sul lungo Moesa.
- Sempre alle 11, a Gnosca, si terrà la tradizionale Festa dei Monti Naseri con la Santa Messa seguita da un pranzo in compagnia.
- In Val Pontirone, la Gioventù Rurale del Mendrisiotto vi aspetta per la Festa all'alpe Cava - Val Pontirone. Ritrovo alle 11.30, seguito da aperitivo e un ricco pranzo a base di grigliata e formaggi dell'alpe, il tutto condito da musica e allegria.
- A Sobrio, presso il Capannone feste, si celebra la Sagra di S. Lorenzo. Dalle 12 aprirà il buffet, seguito da musica dal vivo, truccabimbi, uno spettacolo di burattini alle 16 e, in serata, griglia e ballo con la Sanook Showgirls band.
- Nuovo appuntamento con il FestivalMusica del Grigionitaliano, alle 20 nella Chiesa di San Martino a Soazza (GR).
- La suggestiva cornice di Castel Grande a Bellinzona ospita il Coop Open Air Cinema Bellinzona. Alle 21.15 è prevista la proiezione sotto le stelle del film “Hamnet – Nel nome di figlio”.
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