Perdersi tra le macchie del Pardo (o dove volete voi)

SAVOSA - Ci aspetta un fine settimana dal sapore tipicamente estivo, perfetto per chi ha voglia di fare festa ma anche per chi cerca un po' di refrigerio in quota. Dalle atmosfere calde e coinvolgenti che trasformeranno le piazze in un angolo di Brasile, fino alle immancabili proiezioni sotto le stelle che ci faranno vivere la vera “magia del cinema”. Non mancheranno le tradizionali feste di paese, le sagre dove gustare i prodotti del territorio e le escursioni alla scoperta dei nostri meravigliosi paesaggi alpini. Che siate amanti della musica latina, cinefili appassionati o esploratori della domenica, il Ticino offre un ventaglio di appuntamenti davvero per tutti i gusti. Ecco il programma completo.

