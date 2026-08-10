La leggenda del blues ticinese: Bat Battiston Reunion Band in concerto

Bat Battiston, una vera e propria "leggenda del blues" del Ticino, si esibirà insieme a due musicisti e suoi storici compagni di band: Frank Salis all'organo e Rocco Lombarsi alla batteria. Il trio, che ha già collaborato negli anni '90, si riunirà dopo oltre 30 anni come vera “all-star band” ticinese.

Alcune informazioni pratiche:

I parcheggi nei pressi della chiesa riformata di San Nazarro sono limitati. Tuttavia il luogo è raggiungibile in treno con l'autobus 350 e da lì a piedi fino a San Nazarro. Per il ritorno gli autobus serali partono ogni ora alle 22:00, alle 23:00 e alle 0:00 dalla stazione di Cadenazzo. Da qui sono disponibili i collegamenti in coincidenza in questi orari, ad esempio per Locarno e Bellinzona.