La leggenda del blues ticinese: Bat Battiston Reunion Band in concerto
Il bluesman nostrano tornerà a condividere il palco con Frank Salis e Rocco Lombardi dopo 30 anni.
GAMBAROGNO - Il concerto della Bat Battiston Reunion Band, previsto per sabato 15 agosto, non si terrà presso il bar sulla spiaggia ma davanti alla chiesa riformata di San Nazarro, in via Ronchitt 20. A darne notizia è l'associazione Rock Blues Jazz Gambarogno, via nota.
Bat Battiston, una vera e propria "leggenda del blues" del Ticino, si esibirà insieme a due musicisti e suoi storici compagni di band: Frank Salis all'organo e Rocco Lombarsi alla batteria. Il trio, che ha già collaborato negli anni '90, si riunirà dopo oltre 30 anni come vera “all-star band” ticinese.
Alcune informazioni pratiche:
I parcheggi nei pressi della chiesa riformata di San Nazarro sono limitati. Tuttavia il luogo è raggiungibile in treno con l'autobus 350 e da lì a piedi fino a San Nazarro. Per il ritorno gli autobus serali partono ogni ora alle 22:00, alle 23:00 e alle 0:00 dalla stazione di Cadenazzo. Da qui sono disponibili i collegamenti in coincidenza in questi orari, ad esempio per Locarno e Bellinzona.