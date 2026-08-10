Il punk rock torna al Parco Ciani
Venerdì e sabato si terrà la seconda edizione del Lagoon Punk Rock Fest
LUGANO - Dopo il successo della prima edizione, che nell’estate 2025 ha richiamato quasi 1000 persone a sera nel cuore di Lugano, il Lagoon Punk Rock Fest torna il 14 e 15 agosto 2026 al Parco Ciani. Promosso da Nextpunk in collaborazione con la Città di Lugano, il festival si è affermato fin dal debutto come uno degli appuntamenti alternativi più interessanti della Svizzera italiana.
Alla base del progetto una formula semplice ma sempre più rara: un festival open-air completamente gratuito, accessibile a tutti e dedicato alla scena punk rock internazionale e indipendente. Anche per l’edizione 2026 il pubblico potrà assistere a due giornate di concerti nello scenario del lungolago luganese.
Accanto alla musica tornerà il Punk Rock Village, con market di vinili, arte, street food e spazi di aggregazione aperti a curiosi e appassionati.
La line-up di quest’anno riunisce artisti provenienti da Svizzera, Italia, Francia, Spagna e Australia, confermando la vocazione internazionale dell’evento.
Venerdì 14 agosto
Old Kids Noise (CH)
..Piace? (CH)
Prisoners Of Society (ES)
The Peacocks (CH)
Sabato 15 agosto
Wasei (IT)
Wronkids (CH)
Breakout (FR)
The Cloverhearts (AUS)
Tra punk rock melodico, street punk, psychobilly e sonorità moderne, il festival punta su una proposta varia e di qualità, mantenendo un forte legame con la scena indipendente e con le realtà locali.
L’edizione 2026 sarà arricchita anche da due official after party al Flamingo Club di Lugano. Venerdì sera, al termine dei concerti, il pubblico potrà partecipare gratuitamente a un DJ set interamente in vinile dedicato al punk rock, allo ska e alle sonorità alternative.
Sabato notte, invece, il locale ospiterà l’aftershow dei Moscow Death Brigade, gruppo noto per la fusione di hardcore punk, rap ed elettronica in uno spettacolo ad alto impatto energetico. La prevendita è già attiva su Biglietteria.ch.
Informazioni, prevendite e aggiornamenti su www.punkrocklagoon.ch