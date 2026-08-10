Il punk rock torna al Parco Ciani

LUGANO - Dopo il successo della prima edizione, che nell’estate 2025 ha richiamato quasi 1000 persone a sera nel cuore di Lugano, il Lagoon Punk Rock Fest torna il 14 e 15 agosto 2026 al Parco Ciani. Promosso da Nextpunk in collaborazione con la Città di Lugano, il festival si è affermato fin dal debutto come uno degli appuntamenti alternativi più interessanti della Svizzera italiana.