Gala lirico al LAC, Opera for Peace inaugura la stagione musicale

Questa varietà di provenienze rispecchia la missione di Opera for Peace, che dal 2019 accompagna giovani cantanti nella formazione e nei primi passi della carriera, con particolare attenzione a chi vive in contesti dove difficoltà sociali, economiche o politiche possono limitare l’accesso agli studi musicali. «Vogliamo creare reali opportunità per talenti che altrimenti potrebbero non avervi accesso e formare una nuova generazione di Citizen Artists, capaci di utilizzare la musica come strumento di dialogo, inclusione e pace», ha dichiarato Julia Lagahuzère, fondatrice e direttrice generale di Opera for Peace.

Una visione condivisa anche dal LAC. «La musica e l’arte possono offrire strumenti e occasioni, mettere in circolazione competenze e talenti, costruire uno spazio comune nel quale esperienze, lingue e tradizioni differenti possono incontrarsi», ha affermato Andrea Amarante, direttore generale e artistico della stagione musicale.