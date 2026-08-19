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Gala lirico al LAC, Opera for Peace inaugura la stagione musicale

Sabato 12 settembre dieci giovani artisti internazionali si esibiranno sul palco del LAC, dove la musica diventa occasione di condivisione e apertura
Gala lirico al LAC, Opera for Peace inaugura la stagione musicale
LAC
Fonte LAC
elaborata da Redazione
Gala lirico al LAC, Opera for Peace inaugura la stagione musicale
Sabato 12 settembre dieci giovani artisti internazionali si esibiranno sul palco del LAC, dove la musica diventa occasione di condivisione e apertura

LUGANO - Sabato 12 settembre alle ore 20, in Sala Teatro, il Gala lirico della prima edizione luganese di "Opera for Peace" inaugurerà la programmazione musicale del LAC 2026/2027. Sul palco saliranno dieci giovani cantanti scelti attraverso le audizioni internazionali dell’Academy. La regia è affidata a Claudia Blersch, con le scene di Michel El Ghoul, mentre a moderare la serata sarà il presentatore RSI Davide Fersini.

Gli artisti, provenienti da quattro continenti sono il tenore statunitense Alec Carlson, il mezzosoprano turco Dilan Şaka e il soprano franco-ispanico Inés Lorans. Completano il gruppo il tenore kazako Nursultan Anuarbek, il soprano cinese XIA Hanxiao Wang, il basso-baritono sudcoreano Youngkug Jin, il baritono costaricano Andres Cascante, il mezzosoprano sudafricano Thandiswa Mpongwana e il soprano Valentina Puskás, legata a Ungheria e Romania. A rappresentare la Svizzera sarà il mezzosoprano Sarah Rappoport, scelta come Lugano Academy 2026 Fellowship Artist.

Questa varietà di provenienze rispecchia la missione di Opera for Peace, che dal 2019 accompagna giovani cantanti nella formazione e nei primi passi della carriera, con particolare attenzione a chi vive in contesti dove difficoltà sociali, economiche o politiche possono limitare l’accesso agli studi musicali. «Vogliamo creare reali opportunità per talenti che altrimenti potrebbero non avervi accesso e formare una nuova generazione di Citizen Artists, capaci di utilizzare la musica come strumento di dialogo, inclusione e pace», ha dichiarato Julia Lagahuzère, fondatrice e direttrice generale di Opera for Peace.

Una visione condivisa anche dal LAC. «La musica e l’arte possono offrire strumenti e occasioni, mettere in circolazione competenze e talenti, costruire uno spazio comune nel quale esperienze, lingue e tradizioni differenti possono incontrarsi», ha affermato Andrea Amarante, direttore generale e artistico della stagione musicale.

Affiancati dall’Orchestra della Svizzera italiana, diretta da Kamal Khan, gli interpreti saranno protagonisti di una serata articolata in due parti. La prima attraverserà quasi un secolo di teatro musicale, dall’opéra-comique di Bizet a Rossini, da Wagner e Gounod al melodramma verdiano, fino alle innovazioni di Puccini. La seconda sarà invece dedicata ad Ariadne auf Naxos di Hofmannsthal e Richard Strauss, opera che mette a confronto tragedia e commedia, cultura alta e intrattenimento.

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