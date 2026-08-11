Elettronica in Vetta dal sapore giapponese

I biglietti sono disponibili al prezzo di 30 franchi e includono andata e ritorno in funivia, accesso all’evento e welcome drink. L’ingresso è gratuito per i minorenni accompagnati, mentre restano valide le tariffe della funivia Monte Lema. I posti sono limitati e, su richiesta, è possibile pernottare in vetta presso il Ristostello.