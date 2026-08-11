Elettronica in Vetta dal sapore giapponese
È Isao Sudo l'ospite speciale dell'edizione 2026 dell'evento, in programma a Ferragosto
LEMA - Sabato 15 agosto torna l'appuntamento con Elettronica in Vetta (EIV26), il day-party che fonde musica elettronica e natura sulla terrazza del Ristostello Vetta Monte Lema, a 1’624 metri di altitudine.
Dalle 11 alle 21, l’evento propone un’esperienza immersiva in uno degli scenari più suggestivi del Ticino. La manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare il paesaggio in modo consapevole, creando un ponte creativo e culturale tra ambiente naturale e musica.
Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto protagonisti diversi artisti della Svizzera italiana insieme allo zurighese Samy, in arte Animal Trainer Live, il 2026 porta in vetta un nuovo ospite internazionale: Sudo.
Il progetto Sudo riunisce i fratelli giapponesi Isao e Takashi Sudo, figure di riferimento della scena elettronica contemporanea. Dopo anni di ricerca e sperimentazione, il duo ha sviluppato un suono techno distintivo. Per la prima volta in Svizzera, Isao presenterà un set speciale creato appositamente per EIV26. Resident al KitKat Club di Berlino, SUDO ha raggiunto la posizione numero 1 nelle classifiche Beatport Peak Time Techno e Trance, con pubblicazioni su etichette come Drumcode, Cocoon, SCI+TEC e M_nus.
A completare la line-up, gli artisti della scena locale: Alogique, Artiglio, Paul Bones, Radu, Toshka e Ustrell.
I biglietti sono disponibili al prezzo di 30 franchi e includono andata e ritorno in funivia, accesso all’evento e welcome drink. L’ingresso è gratuito per i minorenni accompagnati, mentre restano valide le tariffe della funivia Monte Lema. I posti sono limitati e, su richiesta, è possibile pernottare in vetta presso il Ristostello.
L’evento si svolgerà esclusivamente in caso di bel tempo. In presenza di condizioni meteorologiche avverse, come temporali, pioggia moderata o vento forte, potrà essere rinviato a domenica 16 agosto. Se anche in quella data le previsioni risultassero sfavorevoli, la manifestazione sarà comunque confermata per sabato 15 agosto, ma in una location alternativa al coperto. La decisione definitiva verrà comunicata giovedì 13 agosto agli acquirenti dei biglietti. Il rinvio o lo spostamento non prevedono rimborsi, mentre in caso di annullamento totale i biglietti verranno rimborsati.
Per informazioni e aggiornamenti sono disponibili i canali Facebook e Instagram (EIV), il link https://linktr.ee/elettronicainvetta oppure il contatto diretto con Livia al numero +41 79 285 70 94 (SMS o WhatsApp).